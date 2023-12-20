Джака рассказал, как Артета отговорил его от ухода из "Арсенала"

Гранит Джака Бывший полузащитник "Арсенала" Гранит Джака рассказал, как главный тренер "канониров" Микель Артета предотвратил его уход из клуба.

Джака впал в немилость к фанатам "Арсенала" в 2019 году, когда по-хамски отреагировал на свою замену. Клуб отреагировал на это лишив Гранита капитанской повязки.

Гранит уже был готов отправиться в "Герту", однако приход Артеты на должность главного тренера "Арсенала" посреди сезона изменил планы Гранита.

"У меня было много черных дней, когда я сидел в своем номере отеля после выездных матчей, осмысливая произошедшее... Я был совершенно опустошен".

"Клуб проявил мало уважения ко мне, даже несмотря на то, что я был капитаном. Для меня было ясно, что они хотят как можно скорее избавиться от меня, за исключением одного человека: Микеля Артеты".

"Когда я впервые встретился с ним, мои вещи уже были собраны, и я собирался прыгнуть в самолет. Своими сердцем и душой я уже покинул клуб. Я сказал ему: "Решение для меня — это уйти". Микель же сказал, что хочет сохранить меня".

"Я больше не мог себе представить, что сыграю за "Арсенал". Я сказал ему: "Я просто хочу быть где-нибудь, где фанаты не будут меня освистывать".

"Но он был так убедителен. Впервые в жизни я принял решение, не поговорив сперва со своей семьей. Я встал и сказал: "Окей, я останусь". Мы обнялись, и с того дня я вернулся к тренировкам, словно ничего и не случилось", — сообщил Джака The Athletic.

Добавим, решение остаться полностью оправдало себя. Прошлый сезон стал лучшим для Джаки за все время выступлений за "Арсенал". Гранит забил девять голов во всех соревнованиях и помог "канонирам" завоевать путевку в Лигу Чемпионов, после чего был отпущен в "Байер".


Метки Арсенал, Артета, Джака

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2023 11:00

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  1. superglor 20.12.2023 11:29 # superglor
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