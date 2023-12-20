Джака рассказал, как Артета отговорил его от ухода из "Арсенала"

Бывший полузащитник "Арсенала" Гранит Джака рассказал, как главный тренер "канониров" Микель Артета предотвратил его уход из клуба.

Джака впал в немилость к фанатам "Арсенала" в 2019 году, когда по-хамски отреагировал на свою замену. Клуб отреагировал на это лишив Гранита капитанской повязки.



Гранит уже был готов отправиться в "Герту", однако приход Артеты на должность главного тренера "Арсенала" посреди сезона изменил планы Гранита.



"У меня было много черных дней, когда я сидел в своем номере отеля после выездных матчей, осмысливая произошедшее... Я был совершенно опустошен".



"Клуб проявил мало уважения ко мне, даже несмотря на то, что я был капитаном. Для меня было ясно, что они хотят как можно скорее избавиться от меня, за исключением одного человека: Микеля Артеты".



"Когда я впервые встретился с ним, мои вещи уже были собраны, и я собирался прыгнуть в самолет. Своими сердцем и душой я уже покинул клуб. Я сказал ему: "Решение для меня — это уйти". Микель же сказал, что хочет сохранить меня".



"Я больше не мог себе представить, что сыграю за "Арсенал". Я сказал ему: "Я просто хочу быть где-нибудь, где фанаты не будут меня освистывать".



"Но он был так убедителен. Впервые в жизни я принял решение, не поговорив сперва со своей семьей. Я встал и сказал: "Окей, я останусь". Мы обнялись, и с того дня я вернулся к тренировкам, словно ничего и не случилось", — сообщил Джака The Athletic.



Добавим, решение остаться полностью оправдало себя. Прошлый сезон стал лучшим для Джаки за все время выступлений за "Арсенал". Гранит забил девять голов во всех соревнованиях и помог "канонирам" завоевать путевку в Лигу Чемпионов, после чего был отпущен в "Байер".