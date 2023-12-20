Лопетеги подтвердил, что хочет вернуться в Премьер-Лигу

Бывший главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги подтвердил, что хочет вернуться к работе в Премьер-Лиге.

Приняв "Вулверхэмптон" на последнем месте в Премьер-Лиге по ходу прошлого сезона, Лопетеги уверенно решил задачу по выживанию в элите.



Однако перед самым началом этого сезона экс-наставник "Реала", "Севильи", "Порту" и сборной Испании покинул "Молинью" из-за разногласий насчет трансферов.



С тех пор Лопетеги, которого сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас", отклонил ряд предложений, потому что хочет снова тренировать в Англии.



"Я бы хотел остаться в Англии, поэтому я и сказал "нет" другим странам и другим ситуациям. Я чувствую, что мой штаб только в начале своего пути здесь, и мы бы хотели исполнить свои мечты".



"Эта страна по-особенному живет футболом — здесь лучшая лига в мире, здесь самая высокая конкуренция, здесь лучшие условия для игроков, тренеров и фанатов".



"Я сражался за трофеи, я сражался за различные цели, но, конечно, самое важное — чувствовать, что у тебя есть проект, на который ты можешь наложить свой отпечаток, делая свою работу и улучшая весь клуб. Если вы спрашиваете, я бы хотел именно такое испытание и хотел бы иметь возможность достичь каждой цели, поставленной клубом", — сообщил Лопетеги Sky Sports.