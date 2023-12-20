Гивен советует "Ньюкаслу" подумать о приглашении Де Хеа
Бывший голкипер "Ньюкасла" Шей Гивен считает, что "сороки" должны задуматься о приглашении экс-вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.
Ближайшие четыре месяца "Ньюкаслу" предстоит обходиться без своего первого номера Ника Поупа, который вывихнул плечо и перенес операцию.
Мартин Дубравка, подменяющий Поупа в данный момент, не демонстрирует столь же уверенной игры на последнем рубеже, что стало в очередной раз видно во время поражения "сорок" от "Челси" в 1/4 финала Кубка Лиги накануне вечером.
Гивен видит очевидное решение этой проблемы для "Ньюкасла", потому что 33-летний Де Хеа по-прежнему доступен свободным агентом после истечения своего контракта с МЮ в конце июня.
"Думаю, на месте любого топ-клуба, включая "Челси", я бы смотрел в сторону Де Хеа".
"Ньюкасл" присмотрится к Де Хеа. Думаю, все клубы присмотрятся к Де Хеа. В прошлом году он сделал больше всех "клин-шитов" в Премьер-Лиге".
"Он допустил пару ошибок в прошлом году, и люди такие: "О, он уже не тот". Но я думаю, ему только 33, он все еще очень молод по вратарским меркам. Думаю, любой клуб задумался бы о приглашении его", — цитирует Гивена Daily Mail.
20.12.2023 09:00
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