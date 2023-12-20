Гивен советует "Ньюкаслу" подумать о приглашении Де Хеа

Бывший голкипер "Ньюкасла" Шей Гивен считает, что "сороки" должны задуматься о приглашении экс-вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Ближайшие четыре месяца "Ньюкаслу" предстоит обходиться без своего первого номера Ника Поупа, который вывихнул плечо и перенес операцию.



Мартин Дубравка, подменяющий Поупа в данный момент, не демонстрирует столь же уверенной игры на последнем рубеже, что стало в очередной раз видно во время поражения "сорок" от "Челси" в 1/4 финала Кубка Лиги накануне вечером.



Гивен видит очевидное решение этой проблемы для "Ньюкасла", потому что 33-летний Де Хеа по-прежнему доступен свободным агентом после истечения своего контракта с МЮ в конце июня.



"Думаю, на месте любого топ-клуба, включая "Челси", я бы смотрел в сторону Де Хеа".



"Ньюкасл" присмотрится к Де Хеа. Думаю, все клубы присмотрятся к Де Хеа. В прошлом году он сделал больше всех "клин-шитов" в Премьер-Лиге".



"Он допустил пару ошибок в прошлом году, и люди такие: "О, он уже не тот". Но я думаю, ему только 33, он все еще очень молод по вратарским меркам. Думаю, любой клуб задумался бы о приглашении его", — цитирует Гивена Daily Mail.