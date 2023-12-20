Агуэро считает, что "Юнайтед" может выиграть Премьер-Лигу

Легенда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро назвал "Манчестер Юнайтед" среди команд, которые могут выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

После безголевой ничьей против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье "Юнайтед" обнаружил себя только на седьмом месте в Премьер-Лиге, в 11 очках от вершины.



Однако Агуэро не готов вычеркнуть "красных дьяволов" из числа претендентов на титул. То же самое касается "Тоттенхэма" и "Ньюкасла", также находящихся за пределами топ-4.



"На данной стадии сезона никогда нельзя списывать со счетов "Манчестер Юнайтед". Думаю, они являются одной из главных угроз чемпионству "Манчестер Сити". Я также рассматриваю "Тоттенхэм" претендентом на титул — они значительно прибавили при Анге Постекоглу".



"Ньюкасл", даже со своими взлетами и падениями, тоже имеет шансы на титул, потому что они всегда готовы дать бой", — сообщил Агуэро Stake.