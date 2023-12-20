Артета надеется купить Тоуни в январе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется приобрести нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни в зимнее трансферное окно.

В данный момент Тоуни находится в считанных неделях от своего возвращения на футбольное поле, потому что дисквалификация Айвена на восемь месяцев за нарушение запрета на ставки близится к концу.



Этот фактор, приближение зимнего трансферного окна, а также тот факт, что от контракта Тоуни остается только 18 месяцев, подогревают спекуляции насчет будущего Айвена.



Издание TEAMtalk может подтвердить, что Артета является большим поклонником таланта Тоуни, причем эти чувства взаимны, и Айвен хочет поиграть у испанского специалиста, предпочитая "Арсенал" всем прочим вариантам.



Однако интерес к Тоуни также проявляют "Челси" и "Реал", а "Брентфорд" не теряет надежд заключить с 27-летним игроком сборной Англии новый контракт.



Чтобы убедить "Брентфорд" отпустить Тоуни посреди сезона, "Арсеналу" придется раскошелиться минимум на 70 миллионов фунтов.