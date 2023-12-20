Холанд и Де Брюйне не сыграют в финале клубного Чемпионата Мира
Нападающий Эрлинг Холанд и полузащитник Кевин Де Брюйне не помогут "Манчестер Сити" в финале клубного Чемпионата Мира.
Напомним, из-за проблем со стопой Холанд пропустил три последних матча "Сити" перед путешествием в Саудовскую Аравию на мини-турнир ФИФА. Де Брюйне и вовсе отсутствует с августа, когда он перенес операцию на задней поверхности бедра.
И хотя Эрлинг и Холанд приехали на клубный Чемпионат Мира, оба — а также вингер Жереми Доку — не были включены в заявку "Сити" из 23 игроков на полуфинальный матч против "Уравы Ред Даймондс", завершившийся победой "горожан" 0:3.
Как отмечает Sky Sports, регламент соревнования таков, что только 23 заявленных на полуфинал игрока могут принять участие в финале против "Флуминенсе" в ближайшую пятницу.
Добавим, свой следующий после клубного Чемпионата Мира матч "Сити" проведет в гостях у "Эвертона" в рамках Премьер-Лиги 27 декабря, а завершит 2023 год "горожане" домашним противостоянием с аутсайдером дивизиона "Шеффилд Юнайтед".
20.12.2023 06:00
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И эрлинг и холанд и пеп и гвардиола
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