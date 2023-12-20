Холанд и Де Брюйне не сыграют в финале клубного Чемпионата Мира

Нападающий Эрлинг Холанд и полузащитник Кевин Де Брюйне не помогут "Манчестер Сити" в финале клубного Чемпионата Мира.

Напомним, из-за проблем со стопой Холанд пропустил три последних матча "Сити" перед путешествием в Саудовскую Аравию на мини-турнир ФИФА. Де Брюйне и вовсе отсутствует с августа, когда он перенес операцию на задней поверхности бедра.



И хотя Эрлинг и Холанд приехали на клубный Чемпионат Мира, оба — а также вингер Жереми Доку — не были включены в заявку "Сити" из 23 игроков на полуфинальный матч против "Уравы Ред Даймондс", завершившийся победой "горожан" 0:3.



Как отмечает Sky Sports, регламент соревнования таков, что только 23 заявленных на полуфинал игрока могут принять участие в финале против "Флуминенсе" в ближайшую пятницу.



Добавим, свой следующий после клубного Чемпионата Мира матч "Сити" проведет в гостях у "Эвертона" в рамках Премьер-Лиги 27 декабря, а завершит 2023 год "горожане" домашним противостоянием с аутсайдером дивизиона "Шеффилд Юнайтед".