"Челси" победил "Ньюкасл" по пенальти и вышел в полуфинал Кубка Лиги

Сравняв счет только в компенсированное время, "Челси" в серии послематчевых пенальти взял верх над "Ньюкаслом" и вышел в полуфинал Кубка Лиги.

Матч на "Стэмфорд Бридж" начался с того, что Мойсес Кайседо чудом избежал удаления, сзади ударив по ногам Энтони Гордона.



Первый же голевой момент случился на седьмой минуте, когда Конор Галлахер с дистанции направил мяч в перекладину ворот "Ньюкасла".



"Сороки" ответили на 16-й минуте, когда Каллум Уилсон совершил рывок со своей половины поля, дерзко пойдя на Тиаго Силву и Бенуа Бадиашиле. Последний уже вроде бы забрал мяч, но затем запутался в своих ногах и совершил потерю, позволив Уилсону выскочить ворота — 0:1.



"Челси" прибрал инициативу и принялся искать ответный гол, но в остатке тайма создал лишь один реальный момент, когда Бруно Гимараэс на линии ворот остановил удар Рахима Стерлинга. Вдобавок появившийся на замену Армандо Бройя забил, однако был зафиксирован офсайд.



Второй тайм начался с пары хороших ударов в исполнении "синих", но затем атакующая игра у хозяев как-то заглохла, и на 68-й минуте Маурисио Почеттино был вынужден бросить в бой Кристофера Нкунку.



Выход Нкунку почти ничего не изменил. "Ньюкасл" хладнокровно оборонялся, полностью отдав мяч во владение сопернику.



В концовке у "Челси" практически не было моментов, но на второй добавленной минуте Киран Триппьер головой неудачно остановил передачу с фланга, и Михаил Мудрик немедленно пробил по отскочившему мячу — 1:1.



Когда компенсированное время истекло, команды сразу же перешли к серии пенальти, и здесь удача оказалась на стороне "синих", потому что Триппьер пробил мимо, а удар Мэтта Ритчи был отражен Джордже Петровичем.



В этот же вечер "Фулхэм" по пенальти одолел "Эвертон", а "Мидлсбро" из Чемпионшипа разгромил "Порт Вейл" из Лиги Один со счетом 0:3.



"Челси" — "Ньюкасл" — 1:1 (0:1) победа "Челси" по пенальти — 4:2



Голы: Уилсон 16 — Мудрик 90.



"Челси": Петрович, Дисаси (Матсен 78), Силва, Бадиашиле, Колуилл (Гюсто 45), Фернандес (Бройя 32), Кайседо, Палмер, Галлахер, Стерлинг (Мудрик 78), Джексон (Нкунку 69).



"Ньюкасл": Дубравка, Крафт (Триппьер 45), Ласселлс, Ботман (Берн 45), Ливраменто, Гимараэс, Лонгстафф, Майли, Альмирон, Гордон (Ритчи 52), Уилсон.



Предупреждения: Кайседо, Стерлинг, Галлахер, Мудрик — Гимараэс, Уилсон.



"Эвертон" — "Фулхэм" — 1:1 (0:1) победа "Фулхэма" по пенальти — 7:6



Голы: Бету 82 — Кин 41 (авт).



"Эвертон": Пикфорд, Паттерсон, Кин, Тарковски, Брантуэйт, Макнил, Харрисон (Данжума 72), Гейе, Онана, Гарнер, Калверт-Левин (Бету 61).



"Фулхэм": Лено, Тете, Адарабиойо, Бэсси, Робинсон, Палинья, Рид (Перейра 77), Уилсон (Декордова-Рид 77), Виллиан (Кэрни 62), Ивоби (Диоп 87), Мунис (Винисиус 87).



Предупреждения: Кин, Паттерсон — Тете.



"Порт Вейл" — "Мидлсбро" — 0:3 (0:2)



Голы: Хаусон 11, Роджерс 23, Крукс 53.