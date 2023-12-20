"Челси" победил "Ньюкасл" по пенальти и вышел в полуфинал Кубка Лиги
Сравняв счет только в компенсированное время, "Челси" в серии послематчевых пенальти взял верх над "Ньюкаслом" и вышел в полуфинал Кубка Лиги.
Матч на "Стэмфорд Бридж" начался с того, что Мойсес Кайседо чудом избежал удаления, сзади ударив по ногам Энтони Гордона.
Первый же голевой момент случился на седьмой минуте, когда Конор Галлахер с дистанции направил мяч в перекладину ворот "Ньюкасла".
"Сороки" ответили на 16-й минуте, когда Каллум Уилсон совершил рывок со своей половины поля, дерзко пойдя на Тиаго Силву и Бенуа Бадиашиле. Последний уже вроде бы забрал мяч, но затем запутался в своих ногах и совершил потерю, позволив Уилсону выскочить ворота — 0:1.
"Челси" прибрал инициативу и принялся искать ответный гол, но в остатке тайма создал лишь один реальный момент, когда Бруно Гимараэс на линии ворот остановил удар Рахима Стерлинга. Вдобавок появившийся на замену Армандо Бройя забил, однако был зафиксирован офсайд.
Второй тайм начался с пары хороших ударов в исполнении "синих", но затем атакующая игра у хозяев как-то заглохла, и на 68-й минуте Маурисио Почеттино был вынужден бросить в бой Кристофера Нкунку.
Выход Нкунку почти ничего не изменил. "Ньюкасл" хладнокровно оборонялся, полностью отдав мяч во владение сопернику.
В концовке у "Челси" практически не было моментов, но на второй добавленной минуте Киран Триппьер головой неудачно остановил передачу с фланга, и Михаил Мудрик немедленно пробил по отскочившему мячу — 1:1.
Когда компенсированное время истекло, команды сразу же перешли к серии пенальти, и здесь удача оказалась на стороне "синих", потому что Триппьер пробил мимо, а удар Мэтта Ритчи был отражен Джордже Петровичем.
В этот же вечер "Фулхэм" по пенальти одолел "Эвертон", а "Мидлсбро" из Чемпионшипа разгромил "Порт Вейл" из Лиги Один со счетом 0:3.
"Челси" — "Ньюкасл" — 1:1 (0:1) победа "Челси" по пенальти — 4:2
Голы: Уилсон 16 — Мудрик 90.
"Челси": Петрович, Дисаси (Матсен 78), Силва, Бадиашиле, Колуилл (Гюсто 45), Фернандес (Бройя 32), Кайседо, Палмер, Галлахер, Стерлинг (Мудрик 78), Джексон (Нкунку 69).
"Ньюкасл": Дубравка, Крафт (Триппьер 45), Ласселлс, Ботман (Берн 45), Ливраменто, Гимараэс, Лонгстафф, Майли, Альмирон, Гордон (Ритчи 52), Уилсон.
Предупреждения: Кайседо, Стерлинг, Галлахер, Мудрик — Гимараэс, Уилсон.
"Эвертон" — "Фулхэм" — 1:1 (0:1) победа "Фулхэма" по пенальти — 7:6
Голы: Бету 82 — Кин 41 (авт).
"Эвертон": Пикфорд, Паттерсон, Кин, Тарковски, Брантуэйт, Макнил, Харрисон (Данжума 72), Гейе, Онана, Гарнер, Калверт-Левин (Бету 61).
"Фулхэм": Лено, Тете, Адарабиойо, Бэсси, Робинсон, Палинья, Рид (Перейра 77), Уилсон (Декордова-Рид 77), Виллиан (Кэрни 62), Ивоби (Диоп 87), Мунис (Винисиус 87).
Предупреждения: Кин, Паттерсон — Тете.
"Порт Вейл" — "Мидлсбро" — 0:3 (0:2)
Голы: Хаусон 11, Роджерс 23, Крукс 53.
20.12.2023 01:10
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Последние комментарии:
Вообще интересно подумать об популярности клубов АПЛ в новейшей истории.
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Для справки: Новейшая история - это 20+ последних лет.. То, чему свидетели ныне живущие люди.
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Так вот в соперничество Ливерпуля, Манчестер Юнайтед и Арсенала, вдруг влезли сначала Челси купленный олигархом из России Романом Абрамовичем. А чуть позже МСити куплены арабским шейхом Мансуром. которые влили бешенные деньги на покупку лучших игроков со всего мира..
И чисто английское первенство перестало быть таким.
Но это ладно.
Меня удивляет знаете, что?
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Среди русскоязычных очень много фанов пенсии и очень мало сосити.
Как это объяснить? Я это связываю только с тем, что Рома Абрамович был из России..
А шейха Мансура из Арабии мало кто из русскоязычных знает и уважает.
Стыдись, хохол... Хохлобембо, Бембодаун...
(ответить)
поздравляю всех с такой важной и нужной победой Мудрик ты сегодня спас Челси забил гол аи пенальти а ещё Петрович должен быть основным вратарём
(ответить)
Когда-то мои друзья - фаны пенсии, сказали мне
"А что за туфту получила твоя команда?" КАЛ... и смеялись...
А теперь нет этих друзей.. Отсмеялись.
(ответить)
Кароч сасите, членси был есть и будет хедлайнером лииги
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19.12.2023 22:57 #
explosion
Поделись своим видением всего происходящего.
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Источник: http://fapl.ru/posts/104689/?c=1
А если развернуто, то все очень просто.
Захожу в лабораторию я, чекнуть че тут кролики, и индивидуальные личности. Смотрю ты в контактную камеру валишь реагент за реагентом, настроение поборело и началась моя любимая часть спекталя - перенос(но не по арестовичу, а то еще не поймут люди).
И, как ни смешно, но поплыл моментально ватный лагерь, что помешало балансировке переноса, и вышел странный момент. Вроде фокус на наркоте должен был быть, но вспышка ейфории, подаренная твоими темами, снесла контроль ватанам, и те неосторожно вскрыли кучу итерсных вещей, которые скрывают обычно. И получилось так, что тот в кого стреляли, получил больше испуг и царапины, а праздных зевак посекло осколками достаточно ощутимо.
Мне зашла лента, интересная тема иррациональности и ее проявлений.
(ответить)
Тиаго силва эль монстро
(ответить)
Мудрик спас Челси от вылета! Как и говорилось ранее мы сами дарим голы и очки соперникам... Сильва, Санчес, Кука а сегодня Бадиаш... Ебать если не такие касяки то в таблице былибы ближе к ТОП 4. С ПОБЕДОЙ СИНИХ!!! Не легко далась но можем когда за хочем!
(ответить)
19.12.2023 13:23 # удалить
chelsiukpro
Победа за Челси 99%
Источник: http://fapl.ru/posts/104682/?c=1#c7870154
(ответить)
Е6ать, перепись душевно больных)
(ответить)
В эту тиму праймового диего кост и были бы на первом, без шуток
Если всякое говно типо пусинала и виллы в топе, то членси по игре что одних что вторых возил рылом
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Петрович должен отстоять
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Болеть за членси - лучшее из чувств
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Мне пока не дают покоя слезы енцо... Кто обидел дцшечку...
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С нормальным нападающим повеселее было бы конечно
Имеем то, что имеем
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Просто в ноль самый молодым составом в Премьер Лиге переехали мертвейший Ньюкасл. Подправить реализацию и в следующем сезоне чемпик наш. Трипперу зп только не забыть скинуть надо, он там уже бабок за последние пару матчей збс сделал, Тонали не даст соврать
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Ну так-то респект синим, давно они так характер не показывали. Тут и сказать нечего. На подъёме и пенальти пробили уверенно без вариантов. Ну и сороки ожидаемо во втором тайме вообще сникли.
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Черная полоса Касла продолжается... Почти победили Милан, почти победили ПСЖ, почти победили здесь. В Триппье сегодня вселился Зинченко, Дубравка не тянет такой уровень и срочно нужно брать другого гк.
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Подавайте нам эту лузерку позорную
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Сургутские хейтеры сосут
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Чот все ходили радовались, а енцо плакал...
Омг, травма или душевная травма после замены!?)
Ну он играл хорошо, я хщ чо его заменили в первом тайме..
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