МЮ не будет активен в зимнее трансферное окно

Операционный директор "Манчестер Юнайтед" Коллетт Рош заявила, что его клуб не проявит большой активности в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Юнайтед" потратил 185 миллионов фунтов на трансферы, укрепив свой состав Расмусом Хейлундом, Мейсоном Маунтом, Андре Онана, Алтаем Байындыром, Джонни Эвансом, Серхио Регилоном и Софьяном Амрабатом.



"Юнайтед" израсходовал практически весь свой бюджет на сезон 2023/24, и "красные дьяволы" просто не могут продолжать тратить, чтобы не нарушить правил финансового фейр-плей.



"Находясь в преддверии январского трансферного окна, мы не ожидаем, что оно будет особенно насыщенным для нас".



"Всегда будут возможности для игроков, которые играют не так много, как им бы хотелось".



"Однако мы всегда настаивали на том, что не рассматриваем январь как оптимальное время для заключения сделок, и наша стратегия по комплектации состава остается заточенной на летние окна".



"В этом сезоне мы увидели, что правила ФФП могут по-настоящему показать зубы, поэтому мы должны быть очень осторожны и уверены, что не пересекаем черту. Это означает, что нужно быть по-настоящему дисциплинированными в своих тратах, соблюдая баланс между приходящими и уходящими игроками", — цитирует Рош Daily Mail.