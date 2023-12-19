"Сити" ворвался в финал клубного Чемпионата Мира
"Манчестер Сити" разгромил "Ураву Ред Даймондс" со счетом 0:3 в Саудовской Аравии, благодаря чему ворвался в финал клубного Чемпионата Мира.
Весь первый тайм голкипер "Сити" Эдерсон находится без работы — соперник из Японии не наиграл даже на неточный удар.
Несмотря на подавляющее преимущество по владению мячом, "горожане" долгое время не имели опасных моментов, но постепенно начали пристреливаться.
Несколько раз проверив голкипера "Уравы", перед самым уходом в раздевалку "Сити" открыл счет. Матеуш Нунеш выполнил прострел с правого края штрафной, а Мариус Хейбротен срезал мяч в свои ворота — 0:1.
Второй тайм начался с того, что Кайл Уолкер запустил в прорыв Матео Ковачича, и тот уверенно реализовал выход один на один — 0:2.
"Урава" совсем пала духом и на 59-й минуте пропустила в третий раз. Это Бернарду Силва при помощи рикошета сыграл на добивании после того, как голкипер отразил удар Нунеша с границы штрафной — 0:3.
В остатке матча "горожане" играли в свое удовольствие и никуда не торопились. Счет уже не изменился.
Слегка разочаровав в первом тайме, по итогу "Сити" одержал комфортную победу и вышел в финал, в котором сыграет против "Флуминенсе" в ближайшую пятницу.
"Урава Ред Даймондс" (Япония) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:3 (0:1)
Голы: Хейбротен (авт), Ковачич 52, Силва 59.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс (Гомес 77), Аканджи (Гвардиол 65), Аке, Родри (Филлипс 77), Ковачич, Нунеш, Силва (Бобб 64), Грилиш, Фоден (Альварес 65).
19.12.2023 22:55
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Последние комментарии:
нкунку тварь
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Гребаная автобусная параша
Клуб гандонов и проституток, прям как лузерка
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Нкунку - легенда Челси, призрак лазарета.
(ответить)
Цуко времени мало, плакала моя лига конференций...
(ответить)
Легендааа
(ответить)
Оо, нкунку!!!
(ответить)
Комментатор на Сетанте типичный пример долбаёба, который дрочит на xG, но походу ни разу не вдупляет суть этого показателя. Вот и удивляется почему при таком количестве, как ему кажется, опасных ударов у пенсов не особо большой xG. Хотя 0.64 за 60 минут игры не так уж и плохо
(ответить)
какое залупси такие и фанаты
против природы не попрешь
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яне на ночь:
https://ic.pics.livejournal.com/colomb300/74083564/322850/322850_900.jpg
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Членси лучше играет и будто больше хочет победить
Но мастерства не хватает баляяя
(ответить)
Пора АПЛ делить на две части..
Членси пусть императорствует во второй части вечно.
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Чмошник на дубравке
Деревенщина ипаная
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Членси, шо ты такое
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19.12.2023 22:57 #
explosion
Поделись своим видением всего происходящего.
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Источник: http://fapl.ru/posts/104689/?c=1
Действие порождает противодействие.
Мне тут скучно в последнее время, то твой перфоменс как то взбодрил фауну, теперь веселее чуток.
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Гюсто ща поссут в рот колбасодаунам
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https://ic.pics.livejournal.com/czeslaw_list/71417888/1385716/1385716_900.jpg
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Если я когда-то напишу книгу, я назову ее "членси, люблю и ненавижу"
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чупси понабрали мартышек за оверпрайс, и теперь ебутся с ними
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Типичный новый Челси. Одна надежда у синих, что сороки, как водится, подсядут во втором тайме.
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Avtobysniki ibanie
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