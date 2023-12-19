"Сити" ворвался в финал клубного Чемпионата Мира

Бернарду Силва и Матеуш Нунеш "Манчестер Сити" разгромил "Ураву Ред Даймондс" со счетом 0:3 в Саудовской Аравии, благодаря чему ворвался в финал клубного Чемпионата Мира.

Весь первый тайм голкипер "Сити" Эдерсон находится без работы — соперник из Японии не наиграл даже на неточный удар.

Несмотря на подавляющее преимущество по владению мячом, "горожане" долгое время не имели опасных моментов, но постепенно начали пристреливаться.

Несколько раз проверив голкипера "Уравы", перед самым уходом в раздевалку "Сити" открыл счет. Матеуш Нунеш выполнил прострел с правого края штрафной, а Мариус Хейбротен срезал мяч в свои ворота — 0:1.

Второй тайм начался с того, что Кайл Уолкер запустил в прорыв Матео Ковачича, и тот уверенно реализовал выход один на один — 0:2.

"Урава" совсем пала духом и на 59-й минуте пропустила в третий раз. Это Бернарду Силва при помощи рикошета сыграл на добивании после того, как голкипер отразил удар Нунеша с границы штрафной — 0:3.

В остатке матча "горожане" играли в свое удовольствие и никуда не торопились. Счет уже не изменился.

Слегка разочаровав в первом тайме, по итогу "Сити" одержал комфортную победу и вышел в финал, в котором сыграет против "Флуминенсе" в ближайшую пятницу.

"Урава Ред Даймондс" (Япония) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:3 (0:1)

Голы: Хейбротен (авт), Ковачич 52, Силва 59.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс (Гомес 77), Аканджи (Гвардиол 65), Аке, Родри (Филлипс 77), Ковачич, Нунеш, Силва (Бобб 64), Грилиш, Фоден (Альварес 65).


Метки клубный Чемпионат Мира, Манчестер Сити, обзор матча, Урава Ред Даймондс

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2023 22:55

Количество просмотров Просмотров: 1126

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Последние комментарии:




  1. sixth-place 20.12.2023 00:37 # sixth-place
    нкунку тварь

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  2. bembo 20.12.2023 00:34 # bembo
    Гребаная автобусная параша
    Клуб гандонов и проституток, прям как лузерка

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  3. sausage 20.12.2023 00:32 # sausage
    Нкунку - легенда Челси, призрак лазарета.

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  4. bembo 20.12.2023 00:32 # bembo
    Цуко времени мало, плакала моя лига конференций...

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  5. bembo 20.12.2023 00:29 # bembo
    Легендааа

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  6. bembo 20.12.2023 00:27 # bembo
    Оо, нкунку!!!

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  7. sausage 20.12.2023 00:26 # sausage
    Комментатор на Сетанте типичный пример долбаёба, который дрочит на xG, но походу ни разу не вдупляет суть этого показателя. Вот и удивляется почему при таком количестве, как ему кажется, опасных ударов у пенсов не особо большой xG. Хотя 0.64 за 60 минут игры не так уж и плохо

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  8. superperez101 20.12.2023 00:25 # superperez101
    какое залупси такие и фанаты
    против природы не попрешь

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  9. kukuruzko 20.12.2023 00:22 # kukuruzko
    яне на ночь:
    https://ic.pics.livejournal.com/colomb300/74083564/322850/322850_900.jpg

    (ответить)

  10. bembo 20.12.2023 00:20 # bembo
    Членси лучше играет и будто больше хочет победить
    Но мастерства не хватает баляяя

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  11. zaeba1l 20.12.2023 00:19 # zaeba1l
    Пора АПЛ делить на две части..
    Членси пусть императорствует во второй части вечно.

    (ответить)

  12. bembo 20.12.2023 00:17 # bembo
    Чмошник на дубравке
    Деревенщина ипаная

    (ответить)

  13. bembo 20.12.2023 00:13 # bembo
    Членси, шо ты такое

    (ответить)

  14. iskander8sg 20.12.2023 00:12 # iskander8sg
    19.12.2023 22:57 #
    explosion

    Поделись своим видением всего происходящего.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/104689/?c=1

    Действие порождает противодействие.
    Мне тут скучно в последнее время, то твой перфоменс как то взбодрил фауну, теперь веселее чуток.

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  15. bembo 20.12.2023 00:05 # bembo
    Гюсто ща поссут в рот колбасодаунам

    (ответить)

  16. kukuruzko 20.12.2023 00:05 # kukuruzko
    https://ic.pics.livejournal.com/czeslaw_list/71417888/1385716/1385716_900.jpg

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  17. bembo 20.12.2023 00:00 # bembo
    Если я когда-то напишу книгу, я назову ее "членси, люблю и ненавижу"

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  18. superperez101 19.12.2023 23:55 # superperez101
    чупси понабрали мартышек за оверпрайс, и теперь ебутся с ними

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  19. sausage 19.12.2023 23:55 # sausage
    Типичный новый Челси. Одна надежда у синих, что сороки, как водится, подсядут во втором тайме.

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  20. bembo 19.12.2023 23:53 # bembo
    Avtobysniki ibanie

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