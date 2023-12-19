"Сити" ворвался в финал клубного Чемпионата Мира

"Манчестер Сити" разгромил "Ураву Ред Даймондс" со счетом 0:3 в Саудовской Аравии, благодаря чему ворвался в финал клубного Чемпионата Мира.

Весь первый тайм голкипер "Сити" Эдерсон находится без работы — соперник из Японии не наиграл даже на неточный удар.



Несмотря на подавляющее преимущество по владению мячом, "горожане" долгое время не имели опасных моментов, но постепенно начали пристреливаться.



Несколько раз проверив голкипера "Уравы", перед самым уходом в раздевалку "Сити" открыл счет. Матеуш Нунеш выполнил прострел с правого края штрафной, а Мариус Хейбротен срезал мяч в свои ворота — 0:1.



Второй тайм начался с того, что Кайл Уолкер запустил в прорыв Матео Ковачича, и тот уверенно реализовал выход один на один — 0:2.



"Урава" совсем пала духом и на 59-й минуте пропустила в третий раз. Это Бернарду Силва при помощи рикошета сыграл на добивании после того, как голкипер отразил удар Нунеша с границы штрафной — 0:3.



В остатке матча "горожане" играли в свое удовольствие и никуда не торопились. Счет уже не изменился.



Слегка разочаровав в первом тайме, по итогу "Сити" одержал комфортную победу и вышел в финал, в котором сыграет против "Флуминенсе" в ближайшую пятницу.



"Урава Ред Даймондс" (Япония) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:3 (0:1)



Голы: Хейбротен (авт), Ковачич 52, Силва 59.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс (Гомес 77), Аканджи (Гвардиол 65), Аке, Родри (Филлипс 77), Ковачич, Нунеш, Силва (Бобб 64), Грилиш, Фоден (Альварес 65).