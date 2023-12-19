Бербатов считает, что на него больше всего в Премьер-Лиге похож Хаверц

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов заявил, что из всех ныне выступающих в Премьер-Лиге игроков на него больше всего похож Кай Хаверц из "Арсенала".

Выступая за "Юнайтед" с 2008 по 2012 год, Бербатов забил 56 голов в 149 матчах и завоевал с "красными дьяволами" два титула Премьер-Лиги.



Бербатов зарекомендовал себя не самым быстрым, но чрезвычайно техничным и хладнокровным игроком, и Димитар считает, что Хаверц в этом на него похож.



"Мне не нравится сравнивать, но если отвечать на ваш вопрос, то первым мне приходит на ум Кай Хаверц".



"Почему? У нас есть связь через Леверкузен, но не потому что я приехал из Леверкузена и он приехал из Леверкузена".



"Дело в том, как он перемещается по полю. Это не обязательно так, что он торопится. Он наблюдает, изучает, выжидает правильный момент. Также у него хороший прием мяча. Поэтому, если честно, он мне нравится, и я желаю ему всего наилучшего в "Арсенале", — сообщил Бербатов Stadium Astro.