Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх избежал травмы задней поверхности бедра.

Гравенберх был вынужденно заменен во втором тайме матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувшее в воскресенье (0:0).



Изначально у медицинского штаба "Ливерпуля" были опасения насчет мышечного повреждения, однако эти опасения не подтвердились — углубленное обследование обнаружило лишь признаки переутомления у Райана.



Соответствующую новость насчет Гравенберха сообщил ассистент главного тренера "Ливерпуля" Пеп Лейндерс на своей пресс-конференции во вторник.



Также Лейндерс поведал, что 18-летнему вингеру Бену Доаку предстоит операция на колене, сообщает The Athletic.