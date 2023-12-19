Гравенберх избежал травмы

Райан Гравенберх Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх избежал травмы задней поверхности бедра.

Гравенберх был вынужденно заменен во втором тайме матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувшее в воскресенье (0:0).

Изначально у медицинского штаба "Ливерпуля" были опасения насчет мышечного повреждения, однако эти опасения не подтвердились — углубленное обследование обнаружило лишь признаки переутомления у Райана.

Соответствующую новость насчет Гравенберха сообщил ассистент главного тренера "Ливерпуля" Пеп Лейндерс на своей пресс-конференции во вторник.

Также Лейндерс поведал, что 18-летнему вингеру Бену Доаку предстоит операция на колене, сообщает The Athletic.


Метки Гравенберх, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2023 21:00

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