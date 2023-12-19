Гравенберх избежал травмы
Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх избежал травмы задней поверхности бедра.
Гравенберх был вынужденно заменен во втором тайме матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувшее в воскресенье (0:0).
Изначально у медицинского штаба "Ливерпуля" были опасения насчет мышечного повреждения, однако эти опасения не подтвердились — углубленное обследование обнаружило лишь признаки переутомления у Райана.
Соответствующую новость насчет Гравенберха сообщил ассистент главного тренера "Ливерпуля" Пеп Лейндерс на своей пресс-конференции во вторник.
Также Лейндерс поведал, что 18-летнему вингеру Бену Доаку предстоит операция на колене, сообщает The Athletic.
19.12.2023 21:00
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