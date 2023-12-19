"Ноттингем Форест" объявил о расставании с Купером
"Ноттингем Форест официально объявил о расставании со своим главным тренером Стивом Купером.
44-летний Купер тренировал "Форест" с сентября 2021, уже в своем первом сезоне на "Сити Граунд" добившись повышения в классе через победу в плей-офф Чемпионшипа.
Под руководством валлийского специалиста "Форест" успел сыграть 55 матчей в Премьер-Лиге, где сейчас занимает только 17-е место.
Владелец "Форест" Евангелос Маринакис решился на увольнение популярного среди фанатов Купера в свете неудовлетворительных результатов — "лесники" выиграли лишь один из 13 последних матчей в Премьер-Лиге.
Ожидается, что в скором времени на место Купера заступит бывший рулевой "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту.
19.12.2023 20:00
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Это ошибка. Нуну утопит Дерево.
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Проблема НФ не в тренере, а в составе уровня второй лиги. Замена тренера только усугубит проблемы.
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