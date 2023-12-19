"Ноттингем Форест" объявил о расставании с Купером

"Ноттингем Форест официально объявил о расставании со своим главным тренером Стивом Купером.

44-летний Купер тренировал "Форест" с сентября 2021, уже в своем первом сезоне на "Сити Граунд" добившись повышения в классе через победу в плей-офф Чемпионшипа.



Под руководством валлийского специалиста "Форест" успел сыграть 55 матчей в Премьер-Лиге, где сейчас занимает только 17-е место.



Владелец "Форест" Евангелос Маринакис решился на увольнение популярного среди фанатов Купера в свете неудовлетворительных результатов — "лесники" выиграли лишь один из 13 последних матчей в Премьер-Лиге.



Ожидается, что в скором времени на место Купера заступит бывший рулевой "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту.