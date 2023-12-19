Макаллистер не сыграет в остатке года

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер не сыграет в остатке календарного года.

24-летний Макаллистер получил рассечение колена в победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" 6 декабря (0:2).



Ранее главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже подтвердил, что травма Алексиса оказалась серьезнее, нежели предполагалось изначально.



В преддверии четвертьфинального матча Кубка Лии против "Вест Хэма" стало известно, что Макаллистер все еще отсутствует и вернется только в январе.



"Алексис, конечно, вне игры. Нам будет не хватать такого игрока. Вы видите, что порой мы суетимся в игре, а он тот игрок, который по-настоящему спокоен".



"Мы лишены ряда парней, но Ватару (Эндо) прибавляет, у нас есть Райан (Грвенберх), Керт (Джонс), Харви (Эллиотт), Дом (Собослаи), поэтому все хорошо. Эта ситуация продлится и на Новый год, но мы играем 1 января. Поэтому посмотрим", — цитирует ассистента главного тренера "Ливерпуля" Пепа Лейндерса Liverpool Echo.