"Форест" решил уволить Купера

"Ноттингем Форест" принял решение уволить своего главного тренера Стива Купера и уже определился с заменой.

Sky Sports ожидает, что "Форест" объявит о расставании с Купером уже сегодня, во вторник.



Данное решение не стало сюрпризом для Купера, который выиграл лишь один из 13 последних матчей и перестал ладить с владельцем "лесников" Евангелосом Маринакисом.



Кроме того, сегодня же из Португалии в Англию прилетает бывший наставник "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту, чтобы обсудить детали своего назначения на место Купера.



Купер по-прежнему обожаем фанатами "Форест", впервые за 23 года выведя клуб в Премьер-Лигу в мае 2022. Однако с момента своего повышения в классе "лесники" подписали 44 новых игрока, и Маринакис не видит отдачи от своих инвестиций.



Что касается Нуну, то он находится без работы после своего расставания с саудовским "Аль-Иттихадом" в ноябре. Португальский специалист заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу.