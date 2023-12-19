Переход Эшуорта из "Ньюкасла" в МЮ все вероятнее
Переход спортивного директора "Ньюкасла" Дэна Эшуорта в "Манчестер Юнайтед" выглядит все более вероятным.
Пресса принялась сватать Эшуорта в "Юнайтед" вскоре после того, как стало известно, что британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф собирается приобрести 25% акций клуба с "Олд Траффорд".
Рэтклифф известен как большой поклонник работы Эшуорта, и Daily Mail утверждает, что вероятность переезда Дэна в Манчестер довольно высока.
Эшуорт, также известный по работе на FA и "Вест Бромвич", обладает репутацией одного из сильнейших футбольных руководителей в английском футболе и может заменить в "Юнайтед" Джона Мерто.
Впрочем, сперва предстоит дождаться, когда Рэтклифф будет подтвержден совладельцем "Юнайтед". Если "красные дьяволы" не объявят о сделке на текущей неделе, то тогда это, вероятно, произойдет уже после Рождества, плюс уйдет еще шесть-восемь недель на одобрение со стороны Премьер-Лиги.
19.12.2023 17:00
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Навального завербовали
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Кроме того, что он нравится Рэтклиффу, я так понимаю, никаких предпосылок нет. Чел только перед прошлым сезоном пришёл в Ньюкасл, в амбициозный развивающийся проект. Надо полагать саудиты неплохую зп положили. С чего вдруг он сорвётся спасать МЮ?
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По горло уже эти байки с этой помойкой, покупка 25 % этим гнильём, и скупые еврейские твари.
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