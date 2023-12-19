"Арсенал" не отпустит Кивера в январе

"Арсенал" готов отвергнуть интерес к своему защитнику Якубу Киверу в зимнее трансферное окно.

По информации Evening Standard, сразу несколько итальянских клубов, включая "Милан", рассматривают возможность приглашения Кивера в январе.



Однако у "Арсенала" нет планов по расставанию с Якубом, интерес к которому со стороны "Севильи" минувшим летом "канониры" также заблокировали.



В последнее время у Кивера наметился определенный прогресс в плане игрового времени — Якуб выходил в стартовом состав на два из четырех последних матчей "Арсенала", а всего сыграл 13 поединков за "канониров" в этом сезоне.



В данный момент "Арсенал" лишен травмированных защитников Юрриена Тимбера и Такехиро Томиясу, а также способного сыграть справа в обороне Томаса Партея, поэтому главный тренер "канониров" Микель Артета просто не может позволить себе отпустить 23-летнего поляка.



Кивер только чуть менее года назад перебрался в "Арсенал" из "Специи" за 21 миллион фунтов. Контракт Якуба рассчитан до июня 2027 и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Кивер, способный сыграть левого защитника, центрального защитника и опорного полузащитника, хорошо адаптировался к жизни в Лондоне и подучил английский язык.