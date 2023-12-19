Силва обеспокоен расширением клубного Чемпионата Мира
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва выразил свою обеспокоенность насчет расширения клубного Чемпионата Мира.
Как известно, с 2025 года ФИФА расширяет клубный Чемпионат Мира до 32 команд, одной из которых будет "Сити" как победитель Лиги Чемпионов сезона 2022/23.
Силва опасается, что это только усугубит ситуацию с чрезвычайно плотным расписанием и увеличит риск травм.
"С нами не консультировались насчет этого, но мы постараемся делать свою работу. Реальность такова, что количество матчей в наши дни слегка безумно, а с новыми соревнованиями их будет даже больше. У игроков возникает недостаток отдыха, а следовательно риск травм довольно повышается".
"По моему мнению, и так думают любящие футбол люди, матчи будут терять в энергии и темпе, если у нас будет так много матчей на протяжении длительного времени".
"Думаю, клубный Чемпионат Мира в новом формате — это классное соревнование, поэтому никаких жалоб, но при таком количестве матчей их сложно вместить в календарь, а также нам сложно поддерживать свои энергетические уровни на должном уровне для хорошей игры".
"Не собираюсь лгать — порой я чувствую себя уставшим. Мы играем каждые три дня, мы не отдыхаем. У нас нет Рождества, нет лета. Но такую цену не платишь, выступая за топ-клуб и сражаясь за все соревнования. В конце концов мы мечтали играть на этом уровне", — цитирует Силву The Guardian.
19.12.2023 15:00
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Последние комментарии:
чет педик в коментах разашолся
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его в конце сезона сольют как говно в какой нибудь эшторил, а он тут раскудахтался о 2025 дрыщ ебаный
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Думаю, клубный Чемпионат Мира
Источник: http://fapl.ru/posts/104690/?c=1#c7870179
поебать че ты там думаешь шваль
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С нами не консультировались насчет этого
Источник: http://fapl.ru/posts/104690/?c=1#c7870178
пошел ты наxуй
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ты сопля в гигантском мире футбола, что ты себе позволяешь пыль
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