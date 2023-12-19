Силва обеспокоен расширением клубного Чемпионата Мира

Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва выразил свою обеспокоенность насчет расширения клубного Чемпионата Мира.

Как известно, с 2025 года ФИФА расширяет клубный Чемпионат Мира до 32 команд, одной из которых будет "Сити" как победитель Лиги Чемпионов сезона 2022/23.

Силва опасается, что это только усугубит ситуацию с чрезвычайно плотным расписанием и увеличит риск травм.

"С нами не консультировались насчет этого, но мы постараемся делать свою работу. Реальность такова, что количество матчей в наши дни слегка безумно, а с новыми соревнованиями их будет даже больше. У игроков возникает недостаток отдыха, а следовательно риск травм довольно повышается".

"По моему мнению, и так думают любящие футбол люди, матчи будут терять в энергии и темпе, если у нас будет так много матчей на протяжении длительного времени".

"Думаю, клубный Чемпионат Мира в новом формате — это классное соревнование, поэтому никаких жалоб, но при таком количестве матчей их сложно вместить в календарь, а также нам сложно поддерживать свои энергетические уровни на должном уровне для хорошей игры".

"Не собираюсь лгать — порой я чувствую себя уставшим. Мы играем каждые три дня, мы не отдыхаем. У нас нет Рождества, нет лета. Но такую цену не платишь, выступая за топ-клуб и сражаясь за все соревнования. В конце концов мы мечтали играть на этом уровне", — цитирует Силву The Guardian.


Метки клубный Чемпионат Мира, Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 699

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpyl 19.12.2023 16:16 # liverpyl
    чет педик в коментах разашолся

    (ответить)

  2. wilegend 19.12.2023 15:10 # wilegend
    его в конце сезона сольют как говно в какой нибудь эшторил, а он тут раскудахтался о 2025 дрыщ ебаный

    (ответить)

  3. wilegend 19.12.2023 15:08 # wilegend
    Думаю, клубный Чемпионат Мира

    Источник: http://fapl.ru/posts/104690/?c=1#c7870179

    поебать че ты там думаешь шваль

    (ответить)

  4. wilegend 19.12.2023 15:08 # wilegend
    С нами не консультировались насчет этого

    Источник: http://fapl.ru/posts/104690/?c=1#c7870178

    пошел ты наxуй

    (ответить)

  5. wilegend 19.12.2023 15:07 # wilegend
    ты сопля в гигантском мире футбола, что ты себе позволяешь пыль

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: