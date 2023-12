Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" просматривал Серу Гирасси. "Ливерпуль" не будет покупать Жоау Палинью. Рождественская вечеринка "Ньюкасла" отменена. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Скауты "Манчестер Юнайтед", "Фулхэма", "Вест Хэма" и "Милана" просматривали нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси против "Баварии" в минувшее воскресенье. (90min)



"Юнайтед" обдумывает обмен своего вингера Джейдона Санчо на Рафинью, насчет которого "Барселона" готова выслушать предложения в январе (Sport)



Санчо едва ли перейдет в "РБ Лейпциг", вопреки слухам. (Sky Sport Germany)



Полузащитник "Юнайтед" Донни Ван де Бек отправился на медобследование в "Айнтрахте". (talkSPORT)



"Ливерпуль" точно не претендует на Жоау Палинью, тогда как "Бавария" находит полузащитника "Фулхэма" чересчур дорогим. (Sky Sport Germany)



Защитник Натаниэль Филлипс вернется из "Селтика" в "Ливерпуль" в январе — но лишь для того, чтобы отправиться в аренду в другой клуб. (The Athletic)



Защитник "Челси" Трево Чалоба стал целью для "Кристал Пэлас". (Daily Express)



Защитник "Челси" Бенуа Бадиашиле может быть арендован "Лионом" на вторую половину сезона. (Foot Mercato)



"Челси" готов продать защитника Яна Матсена, который интересен "Манчестер Сити", "Вест Хэму", дортмундской "Боруссии", "Наполи" и "Роме". (90min)



"Ньюкасл" — явный фаворит в борьбе за полузащитника "Сити" Калвина Филлипса. (TEAMtalk)



"Вест Хэм" решительно настроен побороться за Гирасси. (talkSPORT)



"Вулверхэмптон" надеется совершить два приобретения в январе, включая нападающего Рафиу Дуросинми из "Виктории". (The Telegraph)



"Фулхэм" обдумывает покупку нападающего "Монпелье" Акора Адамса. (Football Insider)



"Барселона" может досрочно вернуть Клемана Лангле из аренды в "Астон Вилле", чтобы продать 28-летнего француза в "Милан". (Football Insider)



Другое



"Ноттингем Форест" собирается назначит Нуну Эшпириту Санту своим главным тренером вместо Стива Купера. (A Bola)



Сэр Джим Рэтклифф ожидает завершить приобретение 25% акций "Юнайтед" до Рождества. (Daily Mail)



"Юнайтед" нацелился на спортивного директора "Ньюкасла" Дэна Эшуорта. (Manchester Evening News)



Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх получил травму задней поверхности бедра в матче Премьер-Лиги против "Юнайтед". (Liverpool Echo)



"Челси" позволит защитнику Льюису Холлу сыграть за "Ньюкасл" против команды Маурисио Почеттино в Кубке Лиги. (Evening Standard)



"Сандерленд" из Чемпионшипа назначил своим главным тренером Майкла Била, который подписал контракт до 2026 года. (The Guardian)



Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау отменил рождественскую вечеринку своей команды. (Daily Mirror)