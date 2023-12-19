Почеттино призвал не ожидать, что Нкунку преобразит сезон "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино призвал не ожидать, что нападающий Кристофер Нкунку преобразит сезон "синих".

Нкунку уже восстановился после операции на колене, и матч Кубка Лиги против "Ньюкасла" во вторник вечером обещает стать дебютным для Кристофера за "Челси".



Как и в прошлом, в этом сезоне "Челси" испытывает большие проблемы с забитыми голами, однако Почеттино не ожидает, что с 26-летним французом на острие "синие" сразу же станут другой командой.



"Насчет этого я и переживаю — я не хочу подвергать его чрезмерному давление и не хочу говорить: "О, теперь он в строю, он будет приносить нам победу в каждом матче и изменит все". Я не верю, что так будет, потому что ему нужно время, чтобы восстановить свои ощущения".



"Надеюсь, завтра он выйдет в старте, сыграет и забьет три гола. И затем будет делать это стабильно. Но самое важное сейчас — не создавать чрезмерное давление на него, потому что ему нужно заново обрести себя, почувствовать соревновательный дух и адаптироваться к команде, которая последние четыре-пять месяцев выступала без него".



"Поэтому нам нужно быть осторожными — он до сих пор даже не дебютировал в Премьер-Лиге. Вы знаете, насколько тяжело бывает в Премьер-Лиге каждому игроку, который приезжает из-за пределов Англии", — цитирует Почеттино ESPN.