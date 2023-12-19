Варан надеется, что МЮ продлит его контракт на год

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан надеется, что клуб воспользуется своей опцией по продлению его контракта на 12 месяцев.

В данный момент ситуация такова, что контракт Варана истекает в конце этого сезона, и ранее считалось, что "Юнайтед" открыт к продаже Рафаэля в январе.



Варан на протяжении продолжительного времени не проходил в стартовый состав "Юнайтед", и это только подогревало слухи о возможном трансфере 30-летнего француза.



На прошлой неделе Варан подтвердил свой высокий класс, появившись в старте на матчи против "Баварии" и "Ливерпуля", хотя в 13 предыдущих поединках Рафаэль лишь однажды выходил с первых минут.



По информации Manchester Evening News, сам Варан не только не собирается уходить из "Юнайтед" в январе, но и надеется, что "красные дьяволы" продлят его контракт до июня 2025.



Если этого не произойдет, то уже с января Варан сможет свободно общаться с зарубежными клубами.