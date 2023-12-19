Тоттенхэм" вступил в переговоры по Тодибо

"Тоттенхэм" вступил в переговоры о покупке центрального защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо в январе.

"Тоттенхэм" до сих пор не восполнил потерю Давинсона Санчеса, который уехал в "Галатасарай" в начале сентября, а недавняя дисквалификация Кристиана Ромеро и травма Микки Ван де Вена создали острый дефицит кадров в центре обороны "шпор".



В последних матчах главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу вынужденно использовал в центре обороны Бена Дэвиса, который номинально является левым защитником.



По информации Football.London, "Тоттенхэм" уже пытается решить эту проблему, договариваясь насчет приобретения Тодибо, чья "Ницца" сейчас занимает второе место во французской Лиге 1.



23-летний француз оценивается в 30 миллионов фунтов и также вызывает интерес у "Манчестер Юнайтед".