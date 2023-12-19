"Фулхэм" выигрывает борьбу за Андре
"Фулхэм" выигрывает борьбу за опорного полузащитника "Флуминенсе" и сборной Бразилии Андре.
Еще минувшим летом к Андре существовал интерес со стороны "Ливерпуля", однако игрок пообещал завершить сезон в "Флуминенсе", с которым в прошлом месяце завоевал Кубок Либертадорес.
Помимо "Ливерпуля", Андре также сватают в "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Арсенал", однако talkSPORT утверждает, что "Фулхэм" выигрывает борьбу за 22-летнего бразильца.
Сообщается, что "Фулхэм" уже достиг принципиальной договоренности с Андре, который обойдется "дачникам" в сумму свыше 20 миллионов фунтов.
Приобрести Андре "Фулхэм" собирается на деньги, вырученные с продажи Жоау Палиньи, которого хотят "Бавария", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
19.12.2023 10:00
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Фулхэм и такие же клубы раздваразы портят игроков - сначала они отсасывают и дают во все дыры лишь заманить талант, а через год другой перепродают за оверпрайс грандан, тем самым создавая давление на игрока за которого заплатили большие деньги и возложили на него огромные надежды.
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