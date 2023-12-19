"Фулхэм" выигрывает борьбу за Андре

"Фулхэм" выигрывает борьбу за опорного полузащитника "Флуминенсе" и сборной Бразилии Андре.

Еще минувшим летом к Андре существовал интерес со стороны "Ливерпуля", однако игрок пообещал завершить сезон в "Флуминенсе", с которым в прошлом месяце завоевал Кубок Либертадорес.



Помимо "Ливерпуля", Андре также сватают в "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Арсенал", однако talkSPORT утверждает, что "Фулхэм" выигрывает борьбу за 22-летнего бразильца.



Сообщается, что "Фулхэм" уже достиг принципиальной договоренности с Андре, который обойдется "дачникам" в сумму свыше 20 миллионов фунтов.



Приобрести Андре "Фулхэм" собирается на деньги, вырученные с продажи Жоау Палиньи, которого хотят "Бавария", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".