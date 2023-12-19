Моуриньо заявил, что МЮ так и не избавился от балласта

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо заявил, что его бывший клуб "Манчестер Юнайтед" до сих пор не избавился от балласта, который мешает "красным дьяволам" быть успешным.

По словам Моуриньо, он еще более семи лет назад предупреждал "Юнайтед", что с некоторыми игроками и сотрудниками клуб никогда не сможет достичь успеха.



К таковым Моуриньо не относит Ричарда Арнольда, едва покинувшего должность исполнительного директора "Юнайтед", но если говорить об игроках, которые были в клубе в момент прихода Жозе и остаются там до сих пор, то их только четверо: Люк Шоу, Скотт Мактоминей, Антони Мартиаль и Маркус Рэшфорд.



"В этом клубе по-прежнему есть люди — и под людьми я имею ввиду не только игроков, — насчет которых я сказал клубу спустя два месяца: "Вы никогда не будете успешны с этими людьми". И они до сих пор там".



"У них до сих пор есть исполнительный директор, который является удивительным человеком и которым я был бы счастлив обладать рядом с собой. Это Ричард Арнольд, который сейчас, кажется, уходит".



"При мне он был коммерческим директором, не исполнительным директором, и я был бы счастлив работать вместе с ним в мое время там, но ситуация в клубе не была простой. Я ни о чем не жалею, потому что я старался изо всех сил".



"Фанаты "Манчестер Юнайтед" знают, что я старался изо всех сил. Они знают, как сильно я люблю их клуб. Однажды я вернулся туда, комментируя из студии Sky, и весь стадион повернулся ко мне, аплодируя и распевая мое имя", — сообщил Моуриньо в подкасте Джона Оби Микела.