"Форест" проявляет интерес к Эшпириту Санту
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту стал кандидатом на замену Стиву Куперу в "Ноттингем Форест".
"Форест" выиграл только один из 13 последних матчей, и отношения владельца клуба Эвангелоса Маринакиса с Купером близки к критической точке.
Пресса уже несколько недель спекулирует начет увольнения Купера, и ранее среди претендентов на замену Стиву назывались Хулен Лопетеги и Оливер Гласнер.
Daily Mail может подтвердить, что на радаре у "лесников" также находится Эшпириту Санту, который в прошлом месяце покинул саудовский "Аль-Иттихад".
С 2017 по 2021 год Нуну с успехом тренировал "Вулверхэмптон", который поднялся из Чемпионшипа до седьмого места в Премьер-Лиге, а также достиг 1/4 финала Лиги Европы в 2021.
А вот в "Тоттенхэме" у Эшпириту Санту не получилось. 49-летний португалец продержался в Северном Лондоне только четыре месяца.
19.12.2023 08:00
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