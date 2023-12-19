"Форест" проявляет интерес к Эшпириту Санту

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту стал кандидатом на замену Стиву Куперу в "Ноттингем Форест".

"Форест" выиграл только один из 13 последних матчей, и отношения владельца клуба Эвангелоса Маринакиса с Купером близки к критической точке.



Пресса уже несколько недель спекулирует начет увольнения Купера, и ранее среди претендентов на замену Стиву назывались Хулен Лопетеги и Оливер Гласнер.



Daily Mail может подтвердить, что на радаре у "лесников" также находится Эшпириту Санту, который в прошлом месяце покинул саудовский "Аль-Иттихад".



С 2017 по 2021 год Нуну с успехом тренировал "Вулверхэмптон", который поднялся из Чемпионшипа до седьмого места в Премьер-Лиге, а также достиг 1/4 финала Лиги Европы в 2021.



А вот в "Тоттенхэме" у Эшпириту Санту не получилось. 49-летний португалец продержался в Северном Лондоне только четыре месяца.