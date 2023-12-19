Гвардиола объяснил, почему клубный Чемпионат Мира важен для "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему клубный Чемпионат Мира важен для его клуба.

Во вторник вечером "Сити" впервые в своей истории сыграет на клубном Чемпионате Мира, выйдя на полуфинальный матч против японской "Уравы Ред Даймондс" в Саудовской Аравии.



И хотя ранее сам Гвардиола дважды выигрывал этот турнир и "Барселоной" и однажды с "Баварией", Хосеп полон желания добавить этот трофей и в коллекцию "Сити".



"Для нас удовольствие быть здесь, "Манчестер Сити" здесь впервые. Мы не воспринимаем это как само собой разумеющееся. Быть здесь — это привилегия, это честь".



"Мы знаем, как сложно выиграть это соревнование, и если ты здесь, значит ты сделал нечто особенное в прошлом. Это мой четвертый раз, когда я участвую в этом соревновании, и каждый раз полуфинал был очень непростым".



"Мы хотим выиграть это соревнование, раз уж мы здесь. Это трофей, которого у нас нет. Мы хотим слегка завершить этот цикл, выиграв все возможные трофеи. Этот — последний".



"Будет непросто выйти в финал. Мы не так много знаем о своем сопернике, мы собрали информацию, насколько это было возможно. Сборная Японии побеждает Германию, выигрывает матчи против лучших команд в мире. Футбол в Японии силен", — цитирует Гвардиола The Independent.