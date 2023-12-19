Гвардиола объяснил, почему клубный Чемпионат Мира важен для "Сити"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему клубный Чемпионат Мира важен для его клуба.

Во вторник вечером "Сити" впервые в своей истории сыграет на клубном Чемпионате Мира, выйдя на полуфинальный матч против японской "Уравы Ред Даймондс" в Саудовской Аравии.

И хотя ранее сам Гвардиола дважды выигрывал этот турнир и "Барселоной" и однажды с "Баварией", Хосеп полон желания добавить этот трофей и в коллекцию "Сити".

"Для нас удовольствие быть здесь, "Манчестер Сити" здесь впервые. Мы не воспринимаем это как само собой разумеющееся. Быть здесь — это привилегия, это честь".

"Мы знаем, как сложно выиграть это соревнование, и если ты здесь, значит ты сделал нечто особенное в прошлом. Это мой четвертый раз, когда я участвую в этом соревновании, и каждый раз полуфинал был очень непростым".

"Мы хотим выиграть это соревнование, раз уж мы здесь. Это трофей, которого у нас нет. Мы хотим слегка завершить этот цикл, выиграв все возможные трофеи. Этот — последний".

"Будет непросто выйти в финал. Мы не так много знаем о своем сопернике, мы собрали информацию, насколько это было возможно. Сборная Японии побеждает Германию, выигрывает матчи против лучших команд в мире. Футбол в Японии силен", — цитирует Гвардиола The Independent.


Метки Гвардиола, клубный Чемпионат Мира, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2023 06:00

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