Семь вещей, что мы узнали в 17-м туре

У "Манчестер Сити" большие проблемы, "Ливерпуль" не смог задержаться на вершине таблицы, "Астон Вилла" настроена серьезно, а "Эвертон" набрал ураганную форму. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Поездка в Саудовскую Аравию может пойти на пользу "Сити"



"Манчестер Сити" снова разочаровал — команда Хосепа Гвардиолы дома упустила победу в матче с кризисным "Кристал Пэлас", потерявшим немало игроков из-за травм. Вскоре "горожане" рискуют вывалиться из первой четверки, и с большой вероятностью это произойдет до Рождества, так как команда Гвардиолы не сыграет в следующем туре, а отправится защищать честь европейского континента на клубном Чемпионате Мира.



В другой ситуации эта поездка могла бы восприниматься негативно и сбивать действующего чемпиона с набранного ритма, но нынешний темп команды таков, что тут, скорее, нужно говорить о необходимой смене обстановки для "Сити".



Пока что отрыв от первого места составляет всего пять очков, и к счастью для "Сити", в лиге нет команды, которая была бы похожа на явного фаворита сезона. Гвардиола говорит о том, что не смотрит на конкурентов, а сосредоточен на игре собственной команды, и похвалил ее после ничьей с "Пэлас", назвав матч для "горожан" хорошим.



Варан все еще может быть полезен "Юнайтед"



Остается только задаваться вопросом, почему Рафаэль Варан два месяца не попадал в стартовый состав "Манчестер Юнайтед" — в сложном для "красных дьяволов" матче с "Ливерпулем" француз был на высоте, как и в поединке с "Баварией" в Лиге Чемпионов. Варан вышел в основе на "Энфилде", составив пару с Джонни Эвансом, и хотя "Юнайтед" пророчили разгромное поражение, Рафаэль помог Андре Онана завершить матч с очередным "клин-шитом".



Это была восьмая пара центральных защитников, вышедшая в стартовом составе у Тен Хага в этом сезоне, но они выглядели более комфортно, чем любой другой дуэт, собравшийся вместе. Ходят слухи, что Варана могут предложить зимой клубам из Саудовской Аравии, чтобы освободить бюджет для новичков, но его опыт и лидерские качества пригодились "Юнайтед" в сложный момент.



Если Варан выдал такую игру после долгого простоя, списывать его все же рано. Отсутствие стабильности у француза может быть вызвано тактическими экспериментами Тен Хага и кадровыми проблемами, которые вынуждали голландца регулярно тасовать связки центральных защитников. Но в том, что у Варана достаточно опыта и мастерства, чтобы быть полезным "Юнайтед", он доказал в самом сложном для команды матче сезона.



"Ливерпуль" не смог правильно настроиться на дерби



Сложно сказать, переоценил или недооценил "Ливерпуль" "Манчестер Юнайтед", но план на игру был выбран Юргеном Клоппом неправильно, что и привело к потере очков и лидерства в Премьер-Лигу сразу же после его долгожданного обретения.



В первом тайме "Ливерпуль" не сделал ничего, чтобы создать обескровленному "Юнайтед" проблемы — команда Клоппа была инертной и будто бы ждала, что "красные дьяволы" сами привезут себе гол, без необходимости тратить для обретения преимущества сверхусилия. Когда же этого не случилось, и после перерыва пришлось активизироваться, то оказалось, что у "Юнайтед" есть запас везения и мастерства, чтобы справиться с давлением на протяжении 45 минут.



Если бы "Ливерпуль" начал так активно окучивать ворота Онана с первых минут матча, то есть большие сомнения, что "Юнайтед" удалось бы устоять. Но по каким-то причинам "Ливерпуль" начал игру слишком вальяжно и спокойно, и в итоге ему просто не хватило времени, чтобы пробить манкунианский "забор".



Дайч умеет адаптироваться, сохраняя успешную форму "Эвертона"



"Эвертон" добыл четвертую победу кряду без пропущенных мячей, чего с командой не случалось на протяжении 21 года. Это тем более достойно уважения, если сказать, что перед игрой с "Бернли" Шону Дайчу пришлось произвести три изменения в составе, и все они касались защиты. Более того, он перестроил схему, использовав вингера Дуайта Макнила в качестве флангового защитника в отсутствие Виталия Миколенко.



При этом "Эвертон" выглядел комфортно на поле "Бернли", который в последнее время прибавил и допустил всего два удара по своим воротам. Хоть "кларетовые" и владели мячом 61% времени, но лишь изредка во втором тайме им удавалось оказывать давление на ворота Джордана Пикфорда. К тому времени "Эвертон" уже вел с комфортным счетом 2:0, который и сумел сохранить до конца игры.



Эта команда Дайча намного более адаптируема, чем его "Бернли", который часто вспоминали перед возвращением Дайча на "Терф Мур". Получив более мастеровитых и талантливых игроков, Дайч показал себя тренером, который отталкивается от команды и способен предлагать также другие тактические решения и схемы, чем то, что мы привыкли видеть у него в "Бернли".



"Вилле" повезло сохранить Мартинеса в битве в Западном Лондоне



Матч "Брентфорда" и "Астон Виллы" неожиданно получился очень горячим — 10 "горчичников" и два удаления стали результатом очень грязной игры, в которой рвущейся на первое место "Вилле" повезло ограничиться потерей Бубакара Камара. Если бы красную карточку получил еще и Эмилиано Мартинес, у "Виллы" возникли бы большие проблемы на Рождество.



Унаи Эмери согласился, что его команда под конец игры потеряла контроль, но указал на провокации гостей, которые с 86-й минуты получили пять желтых карточек от рефери Дэвида Кута. "Астон Вилле" удалось воспользоваться численным преимуществом после удаления Бена Ми и добыть очередную минимальную победу — шестую в девяти последних матчах во всех турнирах.



Но если следующие матчи будут столь же сложными и эмоциональными, то глубины состава "Виллы" точно не хватит для того, чтобы поучаствовать в чемпионской гонке. Кроме того, как показывает опыт "Тоттенхэма", можно достаточно быстро вывалиться и из топ-4, поймав кадровый кризис. Пока же "Вилла" крепко стоит на ногах, и три очка, вырванные из рук "Брентфорда", свидетельствуют о том, что команда Эмери настроена очень серьезно, и мы вскоре можем увидеть в этом калейдоскопическом сезоне на первом месте и ее.



Отсутствие Биссума — еще один удар для "Тоттенхэма"



Тур вообще выдался богатым на удаления, а с учетом того, что у многих игроков к этому периоду уже накопились желтые карточки, приводящие к дисквалификациям, то дисциплина сейчас выходит на первый план. Впереди тяжелый рождественский отрезок, а "Тоттенхэм", только слегка оправившись от одного большого кадрового кризиса, рискует столкнуться с другим, теряя из-за удаления в матче с "Ноттингем Форест" Ива Биссума.



Биссума будет дисквалифицирован на четыре матча, поскольку это удаление стало для него вторым в сезоне, а затем малиец отправится на Кубок Африки и, вероятно, не поможет "Тоттенхэму" до февраля. У Постекоглу есть варианты с Пьер-Эмилем Хейбьергом и Оливером Скиппом, но датчанин сейчас далек от лучшей формы, и Биссума в любом случае будет очень не хватать.



Но Постекогду не жалуется: "Парням приходится адаптироваться, чтобы научиться играть в наш футбол, не пересекая черту, но мне нравится их преданность делу".



Почеттино никак не может найти нужного человека на роль "десятки"



Уже второй раз Маурисио Почеттино пытался использовать на позиции "под нападающими" Коула Палмера, но снова его эксперимент не сработал. Влияние Палмера на этой позиции было минимальным, и после перерыва Почеттино вернул англичанина направо, после чего тот преобразился и решил исход встречи с "Шеффилд Юнайтед" — забил сам и отдел голевую передачу на Джексона.



Почеттино уже использовал на позиции центрального атакующего полузащитника практически всех своих креативных игроков, но пока что никто не убедил его в способности эффективно выполнять роль плеймейкера в центре поля. Но то, что у аргентинца есть масса вариантов для экспериментов, спасает его в матчах с такими соперниками, как "Шеффилд Юнайтед".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru