"Челси" не собирается отпускать Мадуэке в аренду

"Челси" не собирается отпускать своего вингера Нони Мадуэке в аренду в январе.



В следующем месяце исполнится один год, как Мадуэке перебрался в "Челси" из ПСВ по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов.



Однако в этом сезоне Нони не пользуется доверием со стороны главного тренера "синих" Маурисио Почеттино, отметившись лишь двумя появлениями в стартовом составе во всех соревнованиях.



Ранее в декабре появились слухи, что Мадуэке недоволен своей ситуацией с игровым временем и помышляет об уходе в аренду на вторую половину сезона 2023/24.



Однако The Athletic, утверждает, что со стороны "Челси" нет никакого желания отпускать 21-летнего англичанина, чей дефицит игровых минут в том числе был связан с проблемами со здоровьем.



Мадуэке вернулся к полноценным тренировкам в преддверии матча Кубка Лиги против "Ньюкасла", и теперь Нони остается ждать своего шанса от Почеттино.