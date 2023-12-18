"Челси" не собирается отпускать Мадуэке в аренду
"Челси" не собирается отпускать своего вингера Нони Мадуэке в аренду в январе.
В следующем месяце исполнится один год, как Мадуэке перебрался в "Челси" из ПСВ по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов.
Однако в этом сезоне Нони не пользуется доверием со стороны главного тренера "синих" Маурисио Почеттино, отметившись лишь двумя появлениями в стартовом составе во всех соревнованиях.
Ранее в декабре появились слухи, что Мадуэке недоволен своей ситуацией с игровым временем и помышляет об уходе в аренду на вторую половину сезона 2023/24.
Однако The Athletic, утверждает, что со стороны "Челси" нет никакого желания отпускать 21-летнего англичанина, чей дефицит игровых минут в том числе был связан с проблемами со здоровьем.
Мадуэке вернулся к полноценным тренировкам в преддверии матча Кубка Лиги против "Ньюкасла", и теперь Нони остается ждать своего шанса от Почеттино.
18.12.2023 23:00
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