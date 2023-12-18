Невилл: "Арсенал" — единственный конкурент "Сити"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Арсенал" — единственная команда, которая может опередить "Манчестер Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

"Арсенал" вернул себе лидерство в Премьер-Лиге благодаря победе 2:0 над "Брайтоном" в минувший уикенд. В то же время "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" разочаровали своих болельщиков и были вынуждены довольствоваться ничейными результатами против "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед", соответственно.



Невилл не придает значения неважной форме "Сити" в последние недели и считает, что только "Арсенал" способен потягаться с "горожанами" на длинной дистанции.



"Это непохоже на "Сити", это непохоже на Пепа. Это не то, что мы привыкли видеть от его команд. Они теряли очки в пяти из шести последних матчей. Они пережили ряд реально сложных моментов и теряли очки там, где ты никогда не ожидаешь от них потерь".



"Люди не упрекают их, мы не сидим здесь и не говорим, что они ужасны. Мы сидим здесь и говорим, что "Манчестер Юнайтед" демонстрировал беспорядочную игру в последние недели, но "Сити" просто играл ниже своего уровня".



"За последние годы они заслужили такой большой кредит доверия в банке, что им позволен это спад на несколько месяцев, когда они могут потерять несколько очков. Они все равно в считанных очках от вершины лиги".



"Они по-прежнему в гонке, и если они останутся там к февралю, то будут опасны. Но причина, почему я предсказывал победу "Арсенала" в лиге, заключается в том, что я учитываю все эти факторы в совокупности: травмы, самоуспокоенность и спад после требла. Я также ставлю на то, что главные игроки "Арсенала" будут оставаться в форме".



"Думаю, "Арсенал" — единственный конкурент для "Сити". До сегодняшнего дня я никогда всерьез не воспринимал таковым "Ливерпуль" — чисто из-за Клоппа они еще могут стать претендентом, если укрепят полузащиту в январе, но я чувствую, что у "Арсенала" лучше подбор игроков", — сообщил Невилл в своем подкасте.