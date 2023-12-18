"Сити" обдумывает покупку Киммиха в январе

"Манчестер Сити" обдумывает приобретение полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха в зимнее трансферное окно.

"Сити" активно ищет себе нового игрока в центр поля после того, как Калвин Филлипс получил благословение главного тренера "горожан" Хосепа на смену клуба в январе.



С переходом в "Сити" связывают Жоау Палинью, однако звезда "Фулхэма" также вызывает интерес у "Баварии" и "Ливерпуля", что заставляет "горожан" держать в уме альтернативные варианты.



И, как сообщает talkSPORT, одним из таких вариантов является Киммих, который выступает за "Баварию" после своего перехода из "РБ Лейпциг" в 2015 году. Йозуа сыграл 367 матчей за клуб из Мюнхена, завоевав восемь титулов Бундеслиги подряд.



К продаже Киммиха "Баварию" подталкивает тот факт, что контракт 28-летнего немца истекает в конце следующего сезона, и в данный момент стороны не близки к продлению сотрудничества.