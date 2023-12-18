Директор "Юнайтед" посетил Саудовскую Аравию

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто побывал в Саудовской Аравии, проведя там переговоры насчет четырех игроков.

По информации Daily Mail, Мерто совершил визит в Эр-Рияд ранее в декабре. Джон ищет возможности избавить команду Эрика Тен Хага от балласта и выручить деньги на зимние приобретения.



Во время встречи с представителями саудовской лиги Мерто подтвердил готовность "Юнайтед" отпустить защитника Рафаэля Варана, полузащитника Каземиро, вингера Джейдона Санчо и нападающего Антони Мартиаля.



Мерто покинул Саудовскую Аравию без каких-либо трансферных договоренностей, но установил ряд важных контактов и условился продолжить диалог.



Минувшим летом "Юнайтед" потратил почти 200 миллионов фунтов на трансферы и сейчас находится в стесненных условиях в плане соблюдения правил финансового фейр-плей, поэтому без продаж "красные дьяволы" не смогут рассчитывать на укрепление своего состава в январе.