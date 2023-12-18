Моуриньо объяснил, почему Салах ушел из "Челси"

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуриньо заявил, что он не виноват в уходе нападающего Мохамеда Салаха из лондонского клуба.

Перебравшись из "Базеля" в 2014 году, Салах забил только два гола в 19 матчах за "Челси".



Затем Мохамед уехал выступать в Италию, а в 2017 году вернулся в английский футбол в качестве игрока "Ливерпуля".



Своими выступлениями за "Ливерпуль" Салах заслужил репутацию одного из лучших игроков в истории Премьер-Лиги, и многие фанаты "Челси" кусают локти от того, что их клуб упустил такого футболиста, однако Моуриньо умывает руки.



"Когда люди говорят "ты отпустил Салаха", я отвечаю ровно наоборот. Я купил Салаха. Я был тем, кто сказал: "Покупаем этого парня". Он должен был перейти из "Базеля" в "Ливерпуль", но я вступил в борьбу. Я устроил войну, чтобы он оказался в "Челси".



"А затем следует часть бытия игроком "Челси" — тебе нужно проявлять себя или ждать. Он не захотел ждать, а захотел уйти в аренду. И затем, в определенный момент, "Челси" решил его продать. Не я", — сообщил Моуриньо в подкасте Джона Оби Микела.