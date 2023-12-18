"Сити" обсуждает переход Филлипса в "Ювентус"

"Манчестер Сити" начал переговоры о переходе своего полузащитника в "Ювентус" в январе.

Филлипс сыграл только 89 минут в этом сезоне Премьер-Лиги, и эта ситуация не устраивает Калвина в свете приближения Евро-2024.



Ожидается, что Филлипс покинет "Сити" в январе, и ранее в качестве претендентов на 28-летнего игрока сборной Англии назывались "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед".



Однако первым свой шаг сделал "Ювентус". Как сообщает talkSPORT, итальянский гранд уже договаривается с "Сити" об условиях сделки, а сам Филлипс открыт к переезду в Турин.



Нюанс в том, что "Ювентус" предпочитает арендовать Филлипса до конца сезона с опцией выкупа, тогда как "Сити" настаивает на аренде с обязательством по выкупу.



Добавим, летом 2022 "Сити" потратил 45 миллионов фунтов на приглашение Филлипса из "Лидса".