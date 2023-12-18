Моуриньо ожидает, что Премьер-Лигу выиграет "Сити" или "Ливерпуль"

Жозе Моуриньо Бывший наставник "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо считает, что титул Премьер-Лиги в этом сезоне разыграют "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Прямо сейчас на вершине Премьер-Лиги находится "Арсенал", и Моуриньо был бы счастлив увидеть первое за много лет чемпионство "канониров".

Однако Моуриньо не видит у "Арсенала" реальных шансов, а между "Сити" и "Ливерпулем" отдает небольшое предпочтение действующему чемпиону из-за большей глубины состава.

"Я бы сказал, что шансы "Манчестер Сити" — 51%, "Ливерпуля" — 49%".

"Арсенал"? Неа. Но, если отложить соперничество в сторону, я бы хотел увидеть их победу. Честно".

"Конечно, "Челси" и "Манчестер Юнайтед" не выиграют Премьер-Лигу. Из этих трех команд ("Сити", "Ливерпуля" и "Арсенала") я был бы рад увидеть победу "Арсенала". Я был бы очень рад за них, потому что они бы нарушили сложившийся порядок".

"Но, как я и сказал, это 51 и 49. 51 и 49, потому что, когда происходит накопление матчей, у "Манчестер Сити" есть два состава для этого", — сообщил Моуриньо в подкасте Джона Оби Микела.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 18.12.2023 16:44 # bes-ter
    Каждый год Сити, подходит к середине сезона вре вершины.. каждый год люди кричат что Сити сдались и титул возьмёт кто то другой... но... мы все знаем то что происходит)

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  2. vanich 18.12.2023 16:37 # vanich
    В глаза ебется ?
    Сейчас по моему даже слепым видно что у Сити нет и в помине, второго состава.

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  3. gameboy 18.12.2023 16:25 # gameboy
    Венгер, пожалуйста, не отвечай этому упырю))))

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  4. drogba11cool 18.12.2023 16:10 # drogba11cool
    У Сити сейчас напряги из-за нехватки игроков, нет никакого второго состава.

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  5. superperez101 18.12.2023 16:03 # superperez101
    Маур крутой перец
    старая школа, респект

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