Моуриньо ожидает, что Премьер-Лигу выиграет "Сити" или "Ливерпуль"

Бывший наставник "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо считает, что титул Премьер-Лиги в этом сезоне разыграют "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Прямо сейчас на вершине Премьер-Лиги находится "Арсенал", и Моуриньо был бы счастлив увидеть первое за много лет чемпионство "канониров".



Однако Моуриньо не видит у "Арсенала" реальных шансов, а между "Сити" и "Ливерпулем" отдает небольшое предпочтение действующему чемпиону из-за большей глубины состава.



"Я бы сказал, что шансы "Манчестер Сити" — 51%, "Ливерпуля" — 49%".



"Арсенал"? Неа. Но, если отложить соперничество в сторону, я бы хотел увидеть их победу. Честно".



"Конечно, "Челси" и "Манчестер Юнайтед" не выиграют Премьер-Лигу. Из этих трех команд ("Сити", "Ливерпуля" и "Арсенала") я был бы рад увидеть победу "Арсенала". Я был бы очень рад за них, потому что они бы нарушили сложившийся порядок".



"Но, как я и сказал, это 51 и 49. 51 и 49, потому что, когда происходит накопление матчей, у "Манчестер Сити" есть два состава для этого", — сообщил Моуриньо в подкасте Джона Оби Микела.