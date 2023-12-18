Моуриньо ожидает, что Премьер-Лигу выиграет "Сити" или "Ливерпуль"
Бывший наставник "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо считает, что титул Премьер-Лиги в этом сезоне разыграют "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".
Прямо сейчас на вершине Премьер-Лиги находится "Арсенал", и Моуриньо был бы счастлив увидеть первое за много лет чемпионство "канониров".
Однако Моуриньо не видит у "Арсенала" реальных шансов, а между "Сити" и "Ливерпулем" отдает небольшое предпочтение действующему чемпиону из-за большей глубины состава.
"Я бы сказал, что шансы "Манчестер Сити" — 51%, "Ливерпуля" — 49%".
"Арсенал"? Неа. Но, если отложить соперничество в сторону, я бы хотел увидеть их победу. Честно".
"Конечно, "Челси" и "Манчестер Юнайтед" не выиграют Премьер-Лигу. Из этих трех команд ("Сити", "Ливерпуля" и "Арсенала") я был бы рад увидеть победу "Арсенала". Я был бы очень рад за них, потому что они бы нарушили сложившийся порядок".
"Но, как я и сказал, это 51 и 49. 51 и 49, потому что, когда происходит накопление матчей, у "Манчестер Сити" есть два состава для этого", — сообщил Моуриньо в подкасте Джона Оби Микела.
18.12.2023 16:00
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Последние комментарии:
Каждый год Сити, подходит к середине сезона вре вершины.. каждый год люди кричат что Сити сдались и титул возьмёт кто то другой... но... мы все знаем то что происходит)
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В глаза ебется ?
Сейчас по моему даже слепым видно что у Сити нет и в помине, второго состава.
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Венгер, пожалуйста, не отвечай этому упырю))))
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У Сити сейчас напряги из-за нехватки игроков, нет никакого второго состава.
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Маур крутой перец
старая школа, респект
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