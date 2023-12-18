Ван Дейк ответил Рою Кину

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк ответил на обвинения легенды "Манчестер Юнайтед" Роя Кина в высокомерии.

Напомним, Кин остался возмущен высказываниями Ван Дейка после безголевого матча против "Юнайтед" накануне.



И сейчас последовала реакция Ван Дейка на это. Виргил предпочел не устраивать словесную перепалку с бывшим капитаном "Юнайтед".



"Мне нравится Рой Кин. Если он так сказал, то ладно".



"Он насквозь свой для "Манчестер Юнайтед", и я понимаю, что он может реагировать таким образом, но я сказал ровно то, что чувствовал, и в моих словах абсолютно не было высокомерия".



"Наверное, каждый, кто видел матч, чувствовал то же самое. Мы движемся дальше. У нас были возможности забить, но мы не смогли, и это расстраивает", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.