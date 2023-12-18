Почеттино признал, что "Челси" может продать Галлахера, вопреки его желанию

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что клуб может продать полузащитника Конора Галлахера в январе, вопреки его желанию.

Галлахер выходил в стартовом составе на 16 из 17 матчей "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги, однако от контракта Конора остается только 18 месяцев, а "синим" нужны деньги на приглашение нападающего.



Поэтому Почеттино не уверен, что Галлахер останется в "Челси", хотя лично Маурисио предпочел бы сохранить 23-летнего англичанина.



"Быть ему здесь или не быть, это решение должны принять игрок и клуб между собой. Он в стартовом составе почти на каждый матч и является одним из наших капитанов. На мой взгляд, такого рода игрок нужен клубу".



"Он важен, потому что является носителем ценностей "Челси". Он воспитан академией, он любит клуб, и он очень целеустремленный".



"Вы можете видеть это на поле — он бегает, он играет, он сражаться. Он делает все для победы. Он действительно важный игрок, которого тренерский штаб хочет иметь в своей команде", — цитирует Почеттино Daily Mail.