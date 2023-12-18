Алиссон винит атакующих игроков в том, что "Ливерпуль" не смог победить МЮ

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон дал понять, что винит атакующих игроков в результате матча против "Манчестер Юнайтед".

Нанеся 34 удара и подав 12 угловых, "Ливерпуль" так и не смог сломить сопротивление "Юнайтед" в воскресном матче Премьер-Лиге на "Энфилде".



Алиссон доволен, как "Ливерпуль" оборонялся, мало чего позволив сопернику, однако бразильский голкипер считает, что впереди его команда могла бы сыграть лучше.



"К сожалению, сегодня мы сыграли вничью, и это не то, на что мы надеялись. Но мы должны взять из этого матча хорошие вещи, которые мы сделали на поле. Думаю, мы доминировали весь матч, создали много моментов, но мы все еще должны улучшить многие вещи".



"Мы возьмем хорошие вещи из этого матча — думаю, это очень хорошо, что нам удался "клин-шит", мы были действительно надежны в обороне, агрессивны в нужные моменты, останавливали их контратаки и позволили им создать только один-два момента".



"Возможно, мы могли бы прибавить в созидательной фазе возле чужих ворот, создавать лучше моменты, быть спокойнее с мячом и лучше принимать решения. Порой мы слегка торопились".



"Мы пробивали по мячу, когда могли отпасовать игроку в более выгодной позиции. Но это часть игры, мы должны извлечь урок как можно скорее, потому что сезон не дает тебе чересчур много времени на улучшение своей игры", — цитирует Алиссона Daily Mirror.