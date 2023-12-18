Де Дзерби: "Арсенал" — возможно, лучшая команда в Премьер-Лиге"

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби назвал "Арсенал", "возможно, лучшей командой в Премьер-Лиге".

Накануне "Арсенал" одержал домашнюю победу 2:0 над "Брайтоном", доминируя над своим соперником по игре весь матч.



Де Дзерби признается, что его команда не привыкла все 90 минут действовать вторым номером. По мнению Роберто, результат справедлив.



"Арсенал" сыграл гораздо лучше, чем мы. Они заслужили победу в этом матче. Нам пришлось много терпеть. Думаю, "Арсенал" — одна из лучших команд в этом сезоне Премьер-Лиги. Возможно, лучшая".



"Мы не привыкли терпеть таким образом. Мы привыкли контролировать игру", — цитирует Де Дзерби The Independent.