"Арсенал" видит в Соланке альтернативу Тоуни

"Арсенал" проявляет интерес к нападающему "Борнмута" Доминику Соланке.

Приглашение забивного нападающего является приоритетной задачей для "Арсенала" на зимнее трансферное окно, и целью номер один "канониров" среди бомбардиров остается Айвен Тоуни из "Брентфорда".



Но если договориться по Тоуни, которого также хотят "Челси" и "Тоттенхэм", не удастся, то "Арсенал" будет готов обратиться к запасному варианту в лице Соланке, утверждает Daily Star.



"Канониры" находятся под впечатлением от игры Соланке в этом сезоне и верят, что 26-летний англичанин, забивший восемь голов в 16 матчах Премьер-Лиги, способен играть еще лучше.



Конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за экс-игрока "Ливерпуля" и "Челси", оцениваемого в 50 миллионов фунтов, может попытаться составить "Вест Хэм".