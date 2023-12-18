Тен Хаг: "Очень горжусь этой командой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что испытал гордость от игры своей команды против "Ливерпуля" (0:0).

Решив сыграв на "Энфилде" вторым номером, "Юнайтед" показал дисциплинированную игру в обороне и в итоге смог добыть ничью.



Тен Хаг остался доволен, как "Юнайтед" придерживался своего плана. Также Эрик убежден, что моменты "красных дьяволов" были опаснее, если не считать стандартные положения.



"Мы должны были совершать больше подборов, а затем три-четыре паса туда, куда мы умеем, и мы бы навредили своему сопернику еще больше".



"Но в целом вы должны признать, что мы имели лучшие моменты с игры, когда могли забивать Расмус Хейлунд и Гарначо".



"После матча я сказал в раздевалке, что очень горжусь этой командой. Мы должны делать это чаще. Вот что я сказал".



"Например, матч с "Ньюкаслом" тоже был тяжелым. Мы совершили одну ошибку, выключились из игры и пропустили гол".



"Но когда ты остаешься в игре, когда ты дисциплирован и придерживаешься своего игрового плана, в какой-то момент у тебя появляются возможности. Ты можешь совершать подборы, делать два, три, четыре паса, переключать роли, таким образом больше доминируя в игре", — цитирует Тен Хага The Independent.