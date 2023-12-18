Рой Кин напомнил Ван Дейку, сколько у "Ливерпуля" титулов Премьер-Лиги

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин обвинил Виргила Ван Дейка в высокомерии и напомнил капитану "Ливерпуля", сколько раз мерсисайдский клуб выигрывал Премьер-Лигу.

После безголевого матча Премьер-Лиги против "Юнайтед" Ван Дейк заявил, что его команда превосходила соперника "во всех отношениях", а "красные дьяволы" изначально играли на ничью.



Кин не отрицает того, что в своем нынешнем состоянии "Юнайтед" может быть доволен набранным на "Энфилде" очком, но все равно считает тон Ван Дейка непозволительным.



"С его стороны исходит большое высокомерие, когда он принижает "Манчестер Юнайтед" таким образом".



"Он должен помнить, что играет за клуб, который завоевал один титул за 30 с лишним лет".



"Манчестер Юнайтед" в сложном положении, ровно как и был "Ливерпуль" на протяжении многих лет. Возможно, это высокомерие и подвело его сегодня".



"Ему нужно помнить, откуда он взялся. Один титул за 33 года?"



"Он сказал, что "Манчестер Юнайтед" в восторге и что только одна команда играла сегодня. Да, я много раз приезжал на "Энфилд" с "Манчестер Юнайтед", когда "Ливерпуль" был сложным местом для выездов, и мы были рады ничьей".



"Суть в том, что самая важная статистика — итоговый счет. "Ливерпуль" имел свои моменты и не использовал их. Это их собственная вина", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.