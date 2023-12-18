Клопп: "Не могу вспомнить столь доминирующей игры против МЮ"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что еще никогда не видел, чтобы его команда играла против "Манчестер Юнайтед" в столь доминирующей манере.

Потерпев поражение от "Ливерпуля" со счетом 7:0 в прошлом сезоне, во время воскресного выезда на "Энфилд" "Юнайтед" решил полностью сосредоточиться на обороне.



Эта тактика позволила "красным дьяволам" добыть ничью 0:0, и Клопп признает, что соперника этот результат устраивает больше.



"Я увидел много хороших вещей. Одна вещь, которая мне не нравится, — это результат. Мы должны были забивать".



"Мы суетились в решающие моменты, но мне очень понравились темп игры и начало матча. Каждый видел, чего мы хотели. Наш коллективный контрпрессинг был хорош, и мы не выпускали их".



"Я не могу вспомнить столь доминирующей игры против "Манчестер Юнайтед". Даже когда было 7:0, они больше участвовали в игре. Сейчас счет 0:0, и они, наверное, чувствуют себя слегка лучше, чем мы. Но мы принимаем это очко и движемся дальше".



"Такого рода матч я и ожидал. Когда мы играем таким образом, сопернику сложно выйти со своей половины поля. "Юнайтед" оборонялся чисто и страстно".



"Если бы мы забили, это изменило бы динамику игры, а им бы пришлось немного раскрыться и больше рисковать. Но ничего не изменилось, они бросили все силы на оборону, и на табло 0:0", — сообщил Клопп Sky Sports.