Ван Дейк: "Мы превосходили их во всех аспектах"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейка заявил, что его команда расстроена ничейным результатом матча против "Манчестер Юнайтед".

Воскресный матч Премьер-Лиги на "Энфилде" завершился со счетом 0:0. "Ливерпуль" имел значительное игровое преимущество, нанеся 34 удара и подав 12 угловых.



Ван Дейк чувствует, что его команда превосходила соперника "во всех аспектах", и не сомневается, что "Юнайтед" рад вернуться домой с очком.



"Только одна команда пытались выиграть матч. К сожалению, этого не случилось. Мы хотим побеждать в каждом матче, особенно против такого соперника".



"Это расстраивает, потому что мы превосходили их во всех аспектах, а они лишь надеялись навредить нам с помощью контратак. В конце концов они в восторге от набранного очка, мы же расстроены очком".



"Это не лучший период для них, поэтому логично, что они опасались исходящей от нас угрозы. Но мы должны были побеждать сегодня. Впереди большие матчи, и мы не будем останавливаться на этом результате", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.