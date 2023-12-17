Капитан "Лутона" Том Локьер остается в госпитале и ожидает результатов медицинских тестов после инцидента в матче Премьер-Лиги против "Борнмута" в субботу.

Напомним, Локьер потерял сознание в середине второго тайма субботнего матча на "Виталити Стэдиум". Тома унесли с поля на носилках, а команды решили не доигрывать свой поединок.



Позже в субботу "Лутон" объявил, что 29-летний защитник перенес сердечный приступ, но сейчас находится в стабильном состоянии.



В воскресенье "шляпники" сообщили своим болельщикам, что Локьер остается в госпитале и сейчас ожидает вердикта докторов, чтобы определиться со следующими шагами в своем восстановлении.



Добавим, Локьер также терял сознание в финале плей-офф Чемпионшипа против "Ковентри" в мае. Тогда Том перенес операцию на сердце и получил зеленый свет на возвращение в футбол.