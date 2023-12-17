"Ливерпуль" не смог дожать "Юнайтед"
Нанеся 34 удара за матч, "Ливерпуль" так и не смог дожать "Манчестер Юнайтед" — 0:0.
Относительно выезда к "Юниону" в Лиге Европы в стартовом составе мерсисайдцев уцелели только Ибраима Конате и Ватару Эндо. Дарвин Нуньес расположился на острие атак.
По сравнению с поражением 0:1 от "Баварии" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Джонни Эванс и Кобби Майну, заменив травмированного Харри Магуайра и дисквалифицированного Бруну Фернандеша.
"Ливерпуль" мощно начал матч, тогда как голкипер "Юнайтед" Андре Онана и его защитники слегка нервничали. Впрочем, непосредственно до ворот мяч не доходил.
Со временем гости приноровились, и угроза воротам Онана возникала только после угловых — хозяева стабильно выигрывали борьбу на втором этаже в штрафной.
Во втором тайме "Юнайтед" продолжил весьма комфортно выдерживать давление соперника. "Ливерпуль" только на 67-й минуте создал реальную возможность открыть счет, но удар Трента Александер-Арнольда с дистанции получился слегка неточным.
Тут же "дьяволы" ответили, но Алиссон парировал удар Расмуса Хейлунда с правого края штрафной. Мяч отскочил назад к датчанину, но добивание у того не получилось.
Внезапно игра приоткрылась, но это было больше на руку хозяевам, которым стало проще создавать моменты. Вскоре Мохамед Салах, Конате и Луис Диас напрягли Онана.
За пять минут до конца основного времени Люк Шоу сыграл рукой в своей штрафной, однако рефери Майкл Оливер предпочел не вмешиваться в игру.
Уже в компенсированное время Диогу Далот получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером, но это не помешало "дьяволам" отстоять ничью.
"Ливерпуль" имел подавляющее игровое преимущество и нанес больше трех десятков ударов, но каким-то образом "Юнайтед" удалось избежать поражения.
"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
17.12.2023 21:25
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https://t.me/stranaua/135779 Смотрим видео, а с 01:10 самое вкусное. Как раз про фапловских хохлов.
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Игра была равна, играли два г0вна
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Янку знайшли, ось вона наш горда, кавказька львица))))))))
https://t.me/c/1644369890/398456?thread=398427
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Похуй
Русские вперёд!
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blueswinger
михуй мразь тупая
как это вышел на первое
тур не окончен
конченый долбоеб
Источник: http://fapl.ru/posts/104654/?c=1
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