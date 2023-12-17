Артета: "Сегодня нам потребовалось слишком много моментов, чтобы победить"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетовал, что его команде потребовалось слишком много моментов, чтобы победить "Брайтон".

В воскресенье "Арсенал" переиграл "Брайтон" со счетом 2:0, оба своих гола забив во втором тайме.



Весь матч "канониры" доминировали над своим соперником, которому явно не хватало свежести после битвы с "Марселем" в Лиге Европы тремя днями ранее.



Артета доволен, что "Арсенал" не дал "Брайтону" играть в свою игру, но в то же время Микель считает, что интрига в матче держалась слишком долго.



"Мы обладаем отличными игроками, которые могут определять судьбу матчей и завершать комбинации".



"Сегодня нам потребовалось слишком много — особенно на свободном пространстве — моментов, чтобы решить судьбу матча".



"Мы опасались, особенно после перерыва, что это может быть один из тех дней, когда соперник использует свой редкий шанс, если ты им его оставишь".



"Нам требовалось быть терпеливыми, но в то же время нам нужно было сохранять концентрацию против этой команды".



"В ту же секунду, как ты засомневаешься в себе, они начнут играть в свой футбол, вызывать у тебя разочарование и доминировать по владению мячом. Мы этого не допустили".



"Мы не позволили им сделать это. Мы проявили большую зрелость и большой интеллект. Играя против них, тебе нужно быть по-настоящему умным".



"Мы столкнулись с кое-какими кадровыми проблемами. У нас было пять потерь, Жоржиньо стал шестой. Мы нуждаемся в игроках", — цитирует Артету The Independent.