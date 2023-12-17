"Арсенал" победил "Брайтон" и вышел на первое место

"Арсенал" отпраздновал победу 2:0 над обескровленным "Брайтоном", благодаря чему захватил лидерство в Премьер-Лиге.

"Канониры" вышли на этот матч тем же составом, что проиграл "Астон Вилле" в прошлый уикенд.



В старт "чаек" вернулись Йоэл Велтман, Билли Гилмор и Каору Митома, заменив Карлоса Балебу, Махмуда Дауда и Жоао Педро.



"Арсенал" по-хозяйски начал матч. Особенно активен у домашней команды был Букайо Сака, которого — без особого успеха — пытался остановить 37-летний Джеймс Милнер.



Вскоре неплохими ударами отметились Мартин Эдегор и Габриэль Жезус, но в целом атакам "канониров" не хватало остроты. У "Брайтона" же впереди вообще ничего не получалось.



На 32-й минуте Сака в очередной раз ускользнул от Милнера на правом краю штрафной и сделал передачу на Габриэля Мартинелли, но тому поразить пустые ворота помешал Ян Пол Ван Хекке.



"Арсеналу" так и не удалось дожать своего соперника в первом тайме. При этом "Брайтон" за 45 минут не нанес ни одного удара, хотя бы неточного.



С началом второго тайма "чайки" стали чересчур прижиматься к своим воротам и на 53-й минуте пропустили. При подаче углового Ван Хекке опередил своего голкипера и сбросил мяч к дальней штанге, где Жезус, пригнувшись, подставил свою голову — 1:0.



Открыв счет, хозяева принялись искать второй гол. А гости по-прежнему оборонялись всей командой.



"Брайтон" впервые за матч показал зубы только на 82-й минуте, когда Паскаль Гросс замыкал прострел Митомы с левого края штрафной, но слегка не попал в ближний угол ворот.



Отделавшись испугом, "Арсенал" все-таки забил второй гол. Получив хорошую передачу от Эдди Нкетиа, Кай Хаверц ворвался в штрафную, чуть левее центра, и пробил мимо голкипера — 2:0.



"Брайтон" выглядел обескровленным, оставив слишком много сил против "Марселя" в Лиге Европы в минувший четверг. "Арсенал" весь матч доминировал над соперником и вполне мог побеждать увереннее.



"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче