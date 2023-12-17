"Арсенал" победил "Брайтон" и вышел на первое место
"Арсенал" отпраздновал победу 2:0 над обескровленным "Брайтоном", благодаря чему захватил лидерство в Премьер-Лиге.
"Канониры" вышли на этот матч тем же составом, что проиграл "Астон Вилле" в прошлый уикенд.
В старт "чаек" вернулись Йоэл Велтман, Билли Гилмор и Каору Митома, заменив Карлоса Балебу, Махмуда Дауда и Жоао Педро.
"Арсенал" по-хозяйски начал матч. Особенно активен у домашней команды был Букайо Сака, которого — без особого успеха — пытался остановить 37-летний Джеймс Милнер.
Вскоре неплохими ударами отметились Мартин Эдегор и Габриэль Жезус, но в целом атакам "канониров" не хватало остроты. У "Брайтона" же впереди вообще ничего не получалось.
На 32-й минуте Сака в очередной раз ускользнул от Милнера на правом краю штрафной и сделал передачу на Габриэля Мартинелли, но тому поразить пустые ворота помешал Ян Пол Ван Хекке.
"Арсеналу" так и не удалось дожать своего соперника в первом тайме. При этом "Брайтон" за 45 минут не нанес ни одного удара, хотя бы неточного.
С началом второго тайма "чайки" стали чересчур прижиматься к своим воротам и на 53-й минуте пропустили. При подаче углового Ван Хекке опередил своего голкипера и сбросил мяч к дальней штанге, где Жезус, пригнувшись, подставил свою голову — 1:0.
Открыв счет, хозяева принялись искать второй гол. А гости по-прежнему оборонялись всей командой.
"Брайтон" впервые за матч показал зубы только на 82-й минуте, когда Паскаль Гросс замыкал прострел Митомы с левого края штрафной, но слегка не попал в ближний угол ворот.
Отделавшись испугом, "Арсенал" все-таки забил второй гол. Получив хорошую передачу от Эдди Нкетиа, Кай Хаверц ворвался в штрафную, чуть левее центра, и пробил мимо голкипера — 2:0.
"Брайтон" выглядел обескровленным, оставив слишком много сил против "Марселя" в Лиге Европы в минувший четверг. "Арсенал" весь матч доминировал над соперником и вполне мог побеждать увереннее.
"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче
17.12.2023 19:00
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Последние комментарии:
Чё там наркот при параде? В футболочке МЮ сидит. Глори, глори, Ман Юнайтед!
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растранжирили все 100-процентные моменты, молодцы.
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С мест снова передают смешное. Киев уходит под землю. Над тоннелем метро у бывшего Демеевского рынка начали проседать под землю торговые павильоны. Напомню, что с 2013 года в Киеве не открыли ни одной новой станции метро, а потом закрыли еще 6 станций на ремонт из-за затопления туннелей, зато теперь ездит один бэушный поезд из Варшавы. Но несмотря на бэушный поезд из Варшавы разрущение метро продолжается и многие другие тоннели и станции находятся в аварийном состоянии.
Киев пора освобождать от галицийского дерьма
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Поздравляю болелов арсенала с чемпионством! Воистину чемпионская игра!
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Членси будет на 88 месте. Всю жизнь)
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1 Арсенал 17 39
2 Астон Вилла 17 38
ПРОПАСТЬ
3 Ливерпуль 16 37
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Брайтон посыпался без Кайседо
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Гарначо против Трента? Мда)
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Странно, даже без привоза Зинченко в этот раз.
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михуй мразь тупая
как это вышел на первое
тур не окончен
конченый долбоеб
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Надеюсь на энфилде будет что нибудь интереснее выноса манков в одну калитку на 20й минуте)
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Неплохо, неплохо. Брайтон что-то сам не свой, не дали им играть почти. Ну и про пенсов, куда же бе них? Мало того, что все ржут с их говнотрансферов за оверпрайс, так теперь ещё, пока они радовались, как дети, что самого днаря сплавили, он в Арсенале ебашит с каждым матчем всё лучше. Вот поистине ненасытные создания)))
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Райс мощно отшвырнул Педро в концовке. Как будто против него не профессиональный футболист был, а какой то дрищавый щенок, типа наркота)
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ГЕЮГИ!!!
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Зеропуки даже против каких-то заднеприводных ггшек не могут продержаться на насесте. Только представьте что будет когда Сити выйдет на пик формы.
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Выиграли таки ггшки в роь вые6аные.
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