"Арсенал" победил "Брайтон" и вышел на первое место

Кай Хаверц "Арсенал" отпраздновал победу 2:0 над обескровленным "Брайтоном", благодаря чему захватил лидерство в Премьер-Лиге.

"Канониры" вышли на этот матч тем же составом, что проиграл "Астон Вилле" в прошлый уикенд.

В старт "чаек" вернулись Йоэл Велтман, Билли Гилмор и Каору Митома, заменив Карлоса Балебу, Махмуда Дауда и Жоао Педро.

"Арсенал" по-хозяйски начал матч. Особенно активен у домашней команды был Букайо Сака, которого — без особого успеха — пытался остановить 37-летний Джеймс Милнер.

Вскоре неплохими ударами отметились Мартин Эдегор и Габриэль Жезус, но в целом атакам "канониров" не хватало остроты. У "Брайтона" же впереди вообще ничего не получалось.

На 32-й минуте Сака в очередной раз ускользнул от Милнера на правом краю штрафной и сделал передачу на Габриэля Мартинелли, но тому поразить пустые ворота помешал Ян Пол Ван Хекке.

"Арсеналу" так и не удалось дожать своего соперника в первом тайме. При этом "Брайтон" за 45 минут не нанес ни одного удара, хотя бы неточного.

С началом второго тайма "чайки" стали чересчур прижиматься к своим воротам и на 53-й минуте пропустили. При подаче углового Ван Хекке опередил своего голкипера и сбросил мяч к дальней штанге, где Жезус, пригнувшись, подставил свою голову — 1:0.

Открыв счет, хозяева принялись искать второй гол. А гости по-прежнему оборонялись всей командой.

"Брайтон" впервые за матч показал зубы только на 82-й минуте, когда Паскаль Гросс замыкал прострел Митомы с левого края штрафной, но слегка не попал в ближний угол ворот.

Отделавшись испугом, "Арсенал" все-таки забил второй гол. Получив хорошую передачу от Эдди Нкетиа, Кай Хаверц ворвался в штрафную, чуть левее центра, и пробил мимо голкипера — 2:0.

"Брайтон" выглядел обескровленным, оставив слишком много сил против "Марселя" в Лиге Европы в минувший четверг. "Арсенал" весь матч доминировал над соперником и вполне мог побеждать увереннее.

"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1242

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. van-dijk 17.12.2023 19:49 # van-dijk
    Чё там наркот при параде? В футболочке МЮ сидит. Глори, глори, Ман Юнайтед!

    (ответить)

  2. electric 17.12.2023 19:43 # electric
    растранжирили все 100-процентные моменты, молодцы.

    (ответить)

  3. fiezzo 17.12.2023 19:35 # fiezzo
    С мест снова передают смешное. Киев уходит под землю. Над тоннелем метро у бывшего Демеевского рынка начали проседать под землю торговые павильоны. Напомню, что с 2013 года в Киеве не открыли ни одной новой станции метро, а потом закрыли еще 6 станций на ремонт из-за затопления туннелей, зато теперь ездит один бэушный поезд из Варшавы. Но несмотря на бэушный поезд из Варшавы разрущение метро продолжается и многие другие тоннели и станции находятся в аварийном состоянии.

    Киев пора освобождать от галицийского дерьма

    (ответить)

  4. electric 17.12.2023 19:30 # electric
    Поздравляю болелов арсенала с чемпионством! Воистину чемпионская игра!

    (ответить)

  5. tot35 17.12.2023 19:30 # tot35
    Членси будет на 88 месте. Всю жизнь)

    (ответить)

  6. superglor 17.12.2023 19:29 # superglor
    1 Арсенал 17 39
    2 Астон Вилла 17 38

    ПРОПАСТЬ

    3 Ливерпуль 16 37

    (ответить)

  7. gucman 17.12.2023 19:27 # gucman
    Брайтон посыпался без Кайседо

    (ответить)

  8. sausage 17.12.2023 19:21 # sausage
    Гарначо против Трента? Мда)

    (ответить)

  9. brown-ale 17.12.2023 19:15 # brown-ale
    Странно, даже без привоза Зинченко в этот раз.

    (ответить)

  10. blueswinger 17.12.2023 19:13 # blueswinger
    михуй мразь тупая
    как это вышел на первое
    тур не окончен
    конченый долбоеб

    (ответить)

  11. redwhitegun 17.12.2023 19:13 # redwhitegun
    Надеюсь на энфилде будет что нибудь интереснее выноса манков в одну калитку на 20й минуте)

    (ответить)

  12. sausage 17.12.2023 19:09 # sausage
    Неплохо, неплохо. Брайтон что-то сам не свой, не дали им играть почти. Ну и про пенсов, куда же бе них? Мало того, что все ржут с их говнотрансферов за оверпрайс, так теперь ещё, пока они радовались, как дети, что самого днаря сплавили, он в Арсенале ебашит с каждым матчем всё лучше. Вот поистине ненасытные создания)))

    (ответить)

  13. redwhitegun 17.12.2023 19:08 # redwhitegun
    Райс мощно отшвырнул Педро в концовке. Как будто против него не профессиональный футболист был, а какой то дрищавый щенок, типа наркота)

    (ответить)

  14. kukuruzko 17.12.2023 19:06 # kukuruzko
    ГЕЮГИ!!!

    (ответить)

  15. superglor 17.12.2023 19:06 # superglor
    Зеропуки даже против каких-то заднеприводных ггшек не могут продержаться на насесте. Только представьте что будет когда Сити выйдет на пик формы.

    (ответить)

  16. chelsea88 17.12.2023 19:03 # chelsea88
    Выиграли таки ггшки в роь вые6аные.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: