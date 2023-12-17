Онана недоволен своей игрой за "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана признался, что недоволен своей игрой в этом сезоне.

Купленный минувшим летом у "Интера" за 47 миллионов фунтов Онана сыграл все 24 матча "Юнайтед" в этом сезоне, потерпев 12 поражений.



Онана отметился рядом индивидуальных ошибок, что, например, обернулось вылетом "Юнайтед" из Лиги Чемпионов, однако 27-летний камерунец уверен, что его трудности — это временно.



"Я недоволен тем, как пока что складывается мой сезон за "Манчестер Юнайтед", потому что я знаю, что могу играть гораздо лучше. Я уже делал это в прошлом и знаю, что прибавлю относительно того, как играю сейчас. Сейчас не лучший момент для нас. Надеюсь, ситуация как можно скорее изменится".



"Но слушайте, вы хотите сказать, что лучший голкипер Лиги Чемпионов прошлого сезона через шесть месяцев стал худшим в мире? Неа".



"Все временно. Я знаю, что буду в порядке. Если не сегодня, то завтра. Если не завтра, то послезавтра", — сообщил Онана Sky Sports.