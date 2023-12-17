Артета считает, что конкуренция в Премьер-Лиге высока, как никогда прежде
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что в этом сезоне конкуренция в Премьер-Лиге высока, как никогда прежде.
В этом сезоне ни одному из фаворитов не удается уйти в отрыв, и плотность в верхней части таблицы Премьер-Лиги крайне высока.
Некоторые связывают это со слабостью грандов, однако Артета склонен считать, что просто общий уровень английского первенства вырос до невиданных прежде высот.
"Думаю да. Тяжело не только в матчах с этими большими командами — тебе приходится по-настоящему потеть и страдать, чтобы выиграть любой матч в этой лиге. Вы видите примеры каждую неделю. Команды выигрывают матчи с минимальным перевесом", — цитирует Артету Evening Standard.
17.12.2023 17:00
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