Артета считает, что конкуренция в Премьер-Лиге высока, как никогда прежде

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что в этом сезоне конкуренция в Премьер-Лиге высока, как никогда прежде.

В этом сезоне ни одному из фаворитов не удается уйти в отрыв, и плотность в верхней части таблицы Премьер-Лиги крайне высока.



Некоторые связывают это со слабостью грандов, однако Артета склонен считать, что просто общий уровень английского первенства вырос до невиданных прежде высот.



"Думаю да. Тяжело не только в матчах с этими большими командами — тебе приходится по-настоящему потеть и страдать, чтобы выиграть любой матч в этой лиге. Вы видите примеры каждую неделю. Команды выигрывают матчи с минимальным перевесом", — цитирует Артету Evening Standard.