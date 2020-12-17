Мерфи: "Отсутствие Фернандеша поможет МЮ против "Ливерпуля"

Бывший полузащитник сборной Англии Данни Мерфи уверен, что дисквалификация Бруну Фернандеша на матч против Ливерпуля" пойдет "Манчестер Юнайтед" на пользу.

Получив желтую карточку против "Борнмута" в прошлый уикенд, теперь Фернандеш не сможет помочь "Юнайтед" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Энфилде".



Однако Мерфи считает, что так будет даже лучше для "Юнайтед", и главному тренеру Эрику Тен Хагу не останется иного выбора, кроме как насытить центре поля.



Дисквалификация капитана "Юнайтед" упрощает план главного тренера на игру. Бруну — отличный игрок, но чтобы вместить его в свой состав на "Энфилде", Эрику Тен Хагу потребовалось бы использовать его на краю".



"Без него "Юнайтед" может быть надежнее, задействовав в центре поля Софьяна Амрабата, Кобби Майну и Скотта Мактоминея, и быстрее на флангах благодаря Маркусу Рэшфорду, Алехандро Гарначо и Антони".



"Если бы Бруну занимал одну из этих позиций, он бы недостаточно быстро переходил из обороны в атаку, а вдобавок Мактоминей сможет больше подключаться вперед, чтобы поддерживать Расмуса Хейлунда", — пишет Мерфи в своей колонке в Daily Mail.