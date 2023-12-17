Защитник "Челси" Марк Кукурелья пропустит до трех месяцев после перенесенной операции на стопе.

Кукурелья был вынужденно заменен во время проигранного "Челси" матча Премьер-Лиги против "Эвертона" в прошлый уикенд (2:0).



В результате 25-летний испанец пропустил победу 2:0 над "Шеффилд Юнайтед" накануне, наблюдая за игрой команды Маурисио Почеттино с больничной койки.



Кукурелье было рекомендовано лечь под нож хирурга после консультаций с профильными специалистами насчет состояния своих стопы и лодыжки.



Daily Mail отмечает, что "Челси" пока не уточнял характер травмы Кукурельи, однако на восстановление Марку потребуется до трех месяцев.



Операция Кукурельи означает, что Марк почти наверняка не сможет покинуть "Челси" в январе, хотя ранее ожидалось, что "синие" будут открыты для предложений по экс-игроку "Брайтона" в зимнее трансферное окно.